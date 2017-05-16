NASA: жизнь на Марсе существовала намного дольше, чем считали учёные

Фото: i.guim.co.uk

Жидкая вода на Марсе просуществовала на его поверхности гораздо дольше, чем считалось ранее. К такому выводу пришли учёные после того, как марсоход Curiosity обнаружил необычные отложения песка на горе Шарп. Своими мыслями специалисты NASA поделились на страницах издания Geophysical Research Letters, передаёт РИА Новости.

«Сегодня мы знаем, что кратер Гейл представлял собой озеро в далёком прошлом, воду которого даже можно было пить. С другой стороны, мы не знаем, как долго в нём могла существовать жизнь. Наше последнее открытие говорит о том, что даже когда озеро полностью испарилось, в почве Марса оставались значительные запасы влаги, что расширяет “окно” возможного существования жизни на Марсе», – рассказал Йенс Фрайденванг из университета Копенгагена (Дания).

В начале февраля 2013 года марсоход с помощью бура просверлил плоский камень, находящийся в небольшой впадине. Изучение образцов каменной пыли показало, что некогда условия на Красной планете были благоприятны для существования микроорганизмов.

Два года спустя Джон Гротцингер, руководитель миссии Curiosity, и его коллеги доказали, что на дне кратера Гейл существовали «постоянные» озёра, не пересыхавшие на протяжении сотен тысяч лет. Это подтвердило гипотетическую возможность зарождения жизни в этих водоемах.

Учёные установили, что вода в кратере Гейл могла существовать гораздо дольше, чем предполагалось ранее. Изучив снимки, полученные марсоходом у вершины горы Шарп, Гротцингер и его коллеги заметили необычные расселины в скалах, заполненные неизвестным белым материалом, похожим на осадочные породы водного происхождения. Как считают учёные, этот материал попал в расселины вместе с водой, которая периодически могла заполнять почвы и трещины в породах в то время, когда Марс уже был не способен поддерживать существование постоянных озёр.

По словам специалистов, жидкая вода присутствовала на планете на протяжении очень долгого времени после того, как Марс потерял все свои океаны и другие водоёмы. Соответственно жизнь могла просуществовать здесь гораздо дольше, чем миллиард лет, о котором говорили геологи и планетологи.

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Алексей Воскобойников