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Благовещенцы создали местный бренд «Благо»

Благовещенцы создали местный бренд «Благо»

В Благовещенске стали выпускать одежду с необычными принтами. На футболках изображают Триумфальную арку, ротонду и даже хот-дог. Авторы проекта – благовещенцы Марат Оспанов и Ксения Савинкина. У горожанки есть свой интернет-магазин русских брендов. Марат покупал в нем одежду и предложил Ксении создать свой местный бренд.

Новый бренд решили назвать «Благо» – это почти как Блага, но не так фамильярно и ассоциируется с добром и счастьем, рассказывают авторы проекта. Молодые люди некоторое время жили за пределами Благовещенска, но вернулись и теперь решили прививать любовь к городу через такие футболки с достопримечательностями.

«"Благо" – это бренд, который мы создали с Маратом Оспановым, и он посвящен благовещенцам и людям, которые уезжают из Благовещенска, чтобы они смогли прихватить частичку своего города с собой» – рассказала автор проекта «Благо» Ксения Савинкина.

На футболках изобразили динозавра, амурского тигра, даурского журавля и даже надпись «Я люблю гулять по набке. Туда-сюда». Идеи Марата Оспанова и Ксении Савинкиной на ткани воплотили дизайнеры. На одежду уже есть предзаказы. В будущем авторы бренда собираются выпускать и другую сувенирную продукцию – кружки, магниты, открытки.

Стационарной точки продажи у «Благо» нет. Заказать брендированную продукцию можно через соцсети. А в День города молодые люди будут знакомить благовещенцев со своим брендом во время акции «Гулянье на Большой». Кстати, уникальны не только принты, но и упаковка, в которой продают одежду.

«При покупке одной футболки мы будем класть ее в милый пакетик, при покупке трех футболок – в целые мини-баульчики. В процессе мозгового штурма мы думали, что было бы здорово сделать классную упаковку и какая упаковка могла бы охарактеризовать благовещенский дух. И решили, что китайский баул – было бы здорово», – поделился автор проекта «Благо» Марат Оспанов.

Просмотров всего: 2291

#жизнь

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • ЛиСа

    ЛиСа
    4 часа назад

    Ребята с юмором и пониманием своей аудитории, это уже половина успеха. Удачи в развитии бизнеса!

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Тем более реклама на телевидении и интернете им обеспечена))).Исходя из фамилий.

  • сибирячка

    сибирячка
    3 часа назад

    Ребята молодцы!

    Я уже сделала предзаказ на майку с тигром)

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Хочу футболку с надписью "Амурград"

  • Саймон

    Саймон
    3 часа назад

    Хочу футболку с надписью " ... бодрячком" и с лицом, похожим на губернатора АО.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    А можно с надписью "Он вам не Димон"?

  • ЛиСа

    ЛиСа
    3 часа назад

    Питерский

    Тем более реклама на телевидении и интернете им обеспечена))).Исходя из фамилий.



    Ни разу не видела, чтобы эти ребята пользовались или прикрывались своей фамилией. Это дети уже другого поколения. Им помогает собственная харизма и понимание, чего они хотят.

    Парня ещё в школьном КВН видела, узнала фамилию недавно, когда случайно в инсте наткнулась. Интересные тексты пишет, видно, что с головой и её содержимым полный порядок!

    Да и по Ксении заметно, что гены переданы. Крайне позитивная, общительная и трудолюбивая девушка.

    Просто, конечно, приплести им сейчас все претензии в сторону отцов. Но очень несостоятельно.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    3 часа назад

    А чем так знамениты упомянутые родители данных молодых людей?

  • троль здесь

    троль здесь
    3 часа назад

    хорошая идея! удачи им

  • vadis

    vadis
    3 часа назад

    Китайцы скопируют идею, и на рынке будет полно таких футболок ))))

  • Энн

    Энн
    3 часа назад

    Давно пора! А то сувенирный рынок в области просто на нуле.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    2 часа назад

    прикольно

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    моё предложение так назвать наш ОКЦ, когда об этом спрашивали жителей города, не нашло поддержки, ограничились аббревиатурой ни о чем, а вот у ребят получилось. Молодцы, успехов!

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    2 часа назад

    Согласен, с сувениркой у нас не айс

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Никакой ассоциации с Благовещенском нет у слова: Благо...Скорее Эмил Благоев который в Амкаре играет

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Павел Флудерский

    Никакой ассоциации с Благовещенском нет у слова: Благо...Скорее Эмил Благоев который в Амкаре играет



    Благо Георгиев, который не забил Хабаровску пенальти)

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    удален

  • домовенок

    домовенок
    56 минут назад

    Есть хорошее выражение - "смесь бульдога с носорогом"... но это к Клаусу не относится... ни-ни...

  • 55

    55
    11 минут назад

    Бренд футболок не очень, а вот сумочки в руках только китайские минибаулы напоминают)

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