Благовещенцы создали местный бренд «Благо»

В Благовещенске стали выпускать одежду с необычными принтами. На футболках изображают Триумфальную арку, ротонду и даже хот-дог. Авторы проекта – благовещенцы Марат Оспанов и Ксения Савинкина. У горожанки есть свой интернет-магазин русских брендов. Марат покупал в нем одежду и предложил Ксении создать свой местный бренд.

Новый бренд решили назвать «Благо» – это почти как Блага, но не так фамильярно и ассоциируется с добром и счастьем, рассказывают авторы проекта. Молодые люди некоторое время жили за пределами Благовещенска, но вернулись и теперь решили прививать любовь к городу через такие футболки с достопримечательностями.

«"Благо" – это бренд, который мы создали с Маратом Оспановым, и он посвящен благовещенцам и людям, которые уезжают из Благовещенска, чтобы они смогли прихватить частичку своего города с собой» – рассказала автор проекта «Благо» Ксения Савинкина.

На футболках изобразили динозавра, амурского тигра, даурского журавля и даже надпись «Я люблю гулять по набке. Туда-сюда». Идеи Марата Оспанова и Ксении Савинкиной на ткани воплотили дизайнеры. На одежду уже есть предзаказы. В будущем авторы бренда собираются выпускать и другую сувенирную продукцию – кружки, магниты, открытки.

Стационарной точки продажи у «Благо» нет. Заказать брендированную продукцию можно через соцсети. А в День города молодые люди будут знакомить благовещенцев со своим брендом во время акции «Гулянье на Большой». Кстати, уникальны не только принты, но и упаковка, в которой продают одежду.

«При покупке одной футболки мы будем класть ее в милый пакетик, при покупке трех футболок – в целые мини-баульчики. В процессе мозгового штурма мы думали, что было бы здорово сделать классную упаковку и какая упаковка могла бы охарактеризовать благовещенский дух. И решили, что китайский баул – было бы здорово», – поделился автор проекта «Благо» Марат Оспанов.

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#жизнь

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Екатерина PL