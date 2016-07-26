В лагере «Белые горы» вывели линию электропередачи за территорию

Фото: ftono-t.subsider.ru

В лагере «Белые горы» устранили недочет, выявленный межведомственной комиссией по приемке детских оздоровительных лагерей. Тогда сотрудник управления Ростехнадзора по Амурской области обнаружил, что по территории лагеря проходит линия в 10 киловольт, принадлежащая компании «Восточные Электрические Сети» ДРСК. Руководству «Белых гор» дали поручение вынести ВЛ за территорию участка.

Устранение замечания проверил глава Бурейского района Андрей Литвинов, который возглавил районную комиссию по приемке детских оздоровительных лагерей.

«Воздушная линия электропередачи выведена за границы участка лагеря. По территории лагеря от крайней опоры ВЛ до ввода в трансформаторную подстанцию линия электропередачи выполнена в кабельном исполнении в траншее. Трансформаторная подстанция подключена, доступ к ней закрыт, – прокомментировал Андрей Литвинов. – То, что я увидел, меня полностью устроило, по данному вопросу все мероприятия выполнены и устранены. С Ростехнадзором согласованы все вопросы, которые возникли в момент проверки».

«Энергетики сделали большую работу и сняли самую острую проблему – с переносом линии электропередачи за территорию лагеря, результат хороший. У представителей прокуратуры, МЧС, ОВД, инспекции по труду замечаний в ходе районной проверки не было. Все ранее выявленные замечания устранены», – сказала начальник отдела образования администрации Бурейского района Светлана Седых.

Как сообщалось ранее, в июле 2016 года в детском лагере «Белые горы» погиб вожатый. 18-летний парень проходил в лагере практику. Как стало известно, дети играли с вожатым в прятки. Он оказался в опасной близости от трансформаторной будки и получил смертельный удар током.

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Екатерина PL