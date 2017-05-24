МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах страны

Фото: РИА Новости

МЧС предупредило об усилении ветра до 24 метров в секунду на территории сразу 22 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. Непогоду со шквалистым ветром, сильными дождями, местами с грозами и градом предрекли на период с 31 мая по 1 июня, сообщает РИА Новости.

Речь идёт о Белгородской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Ярославской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, республике Марий Эл, Мордовии, Татарстане и Пермском крае.

Спасатели предупреждают о возможном повреждении ЛЭП, обрушении деревьев, кровель и рекламных конструкций. Гражданам настоятельно рекомендовано соблюдать максимальную осторожность и по возможности не покидать дома без крайней необходимости.

Ранее ведомство распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве, где также возможны порывы ветра до 24 метров в секунду.

По данным погодного центра «Фобос», в центральную Россию придёт гряда грозовых облаков, которая принесет с собой грозы и ливневые дожди, а также сильное похолодание. В начале календарного лета климатическая норма будет соответствовать не июню, а апрелю – в ночь на субботу в столичном регионе ожидается от нуля до пяти градусов тепла, возможен снег.

Как сообщало Амур.инфо, разрушительный ураган обрушился на Москву и Подмосковье в понедельник, 29 мая. Жертвами стихии, по уточнённым данным, стали 15 человек, ещё около 200 пострадали.

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#МЧС #погода

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Алексей Воскобойников