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Дорожники устраняют провал асфальта на пересечении Мухина и Игнатьевского шоссе

Дорожники устраняют провал асфальта на пересечении Мухина и Игнатьевского шоссе
Фото: regnum.ru

В Благовещенске на пересечении улицы Мухина и Игнатьевского шоссе начались ремонтные работы. Движение для автомобилистов на этом участке ограничили с 8:00. Провалы на проезжей части благовещенцы заметили несколько дней назад.

Полномасштабную реконструкцию перекрестка улицы Мухина – Игнатьевское шоссе в областной столице проводили в 2016 году после устройства водовода. Дорожное покрытие тогда полностью сменили. Просадка грунта и дорожного покрытия произошла на этой неделе.

Специалисты провели обследование на месте, после которого стало ясно, что провести ремонтные работы дорожники успеют за один день. Устраняет дефект подрядная организация в рамках гарантийных обязательств за счет собственных средств.

Ограничение движения на этом участке должны снять в течение 1 июня, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 676

#городская власть #ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • vedun

    vedun
    4 часа назад

    Так все ямы надо присылать на Амуринфо и ремонтировать их будут на следующий день))))

  • Алекsей

    Алекsей
    4 часа назад

    Только толку от такого ремонта, надо чтобы гарантия на такую работу была минимум лет пять, тогда может будут делать добросовестнее.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    4 часа назад

    Алекsей

    Только толку от такого ремонта, надо чтобы гарантия на такую работу была минимум лет пять, тогда может будут делать добросовестнее.



    да,да сейчас закидают дырку, чтоб в глаза не бросалась

  • Graf1977

    Graf1977
    4 часа назад

    да, да, да сейчас песком закидают и гудроном сверху польют )))

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    3 часа назад

    Там сети водоканала дорогу подмывают - хоть золотом её заделай, если причину не устранить, следствием будут провалы..

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