Дорожники устраняют провал асфальта на пересечении Мухина и Игнатьевского шоссе

Фото: regnum.ru

В Благовещенске на пересечении улицы Мухина и Игнатьевского шоссе начались ремонтные работы. Движение для автомобилистов на этом участке ограничили с 8:00. Провалы на проезжей части благовещенцы заметили несколько дней назад.

Полномасштабную реконструкцию перекрестка улицы Мухина – Игнатьевское шоссе в областной столице проводили в 2016 году после устройства водовода. Дорожное покрытие тогда полностью сменили. Просадка грунта и дорожного покрытия произошла на этой неделе.

Специалисты провели обследование на месте, после которого стало ясно, что провести ремонтные работы дорожники успеют за один день. Устраняет дефект подрядная организация в рамках гарантийных обязательств за счет собственных средств.

Ограничение движения на этом участке должны снять в течение 1 июня, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#городская власть #ЖКХ #транспорт

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Нино Кохреидзе