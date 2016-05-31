Начались судебные заседания по делу об убийстве зейского полицейского Тараса Соколюка

В Амурском областном суде начались судебные заседания по делу об убийстве капитана полиции из Зеи Тараса Соколюка. Первое заседание прошло 30 мая.

Как сообщил ИА «Амур.инфо» представитель суда, в этот день проходил отбор коллегии присяжных заседателей. Именно они будут решать судьбу подсудимых. Следующее заседание состоится, ориентировочно, в начале июня.

По данным информагентства, на скамье подсудимых трое человек, все жители Зеи. Первого судят по статье 162 УК РФ «Разбой». Второго – по статье 158 УК РФ «Кража». Наконец, третьему вменяют разбой, кражу и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).

По действующему законодательству, преступления, квалифицированные по статье 317, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет (с ограничением свободы на срок до 2 лет) или пожизненным лишением свободы.

Как сообщало Амур.инфо, в мае 2016 года в Зее преступники похитили имущество из гаража местного жителя на сумму более 102 тысяч рублей. Затем они спланировали разбойное нападение на дом частного предпринимателя, где, по их мнению, находилась крупная сумма денег. Злоумышленников задержали, при этом погиб капитан полиции Тарас Соколюк, а одного из преступников ранили.

В декабре 2016 года родным погибшего вручили орден Мужества. В память о Тарасе Соколюке решили назвать школу в поселке Юбилейном.

Просмотров всего: 788

#закон #Зея #происшествия #суды

распечатать

Александр Авдеев