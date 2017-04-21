В Благовещенске прошла ярмарка вакансий

На благовещенскую ярмарку вакансий «Работа есть!» пришли полтысячи амурчан. Свободные места предложили 64 компании. Они готовы взять на работу 120 человек. На бизнес-ярмарке прошли мастер-классы и конкультации специалистов консалтинговых компаний.

На ярмарке вакансий можно получить не только работу, но и дельные советы по трудоустройству. Благовещенские предприниматели и бизнес-тренеры рассказали, как не провалить собеседование, написать правильное резюме и, в конечном счете, получить работу.

«У молодых, инициативных выпускников существует такой стереотип, что необходим человек с опытом. Но эта самая молодежь, когда вступает в диалог с большим кругом работодателей, видит, что они готовы учить, готовы воспитывать, развивать свой персонал», – рассказал координатор ярмарки вакансий «Работа есть!» Дмитрий Верба.

Советы по трудоустройству на индивидуальной консультации давали и отдельные консалтинговые компании. За помощью к ним обратились около 20 человек. Специалисты отмечают – молодые люди не умеют выгодно подать себя перед работодателем.

«К этому нужно подходить очень индивидуально. Мало просто скачать готовую форму резюме и заполнить от себя. Нужно делать его индивидуальным, характеризующим личность. Мы рассказываем, в какой форме надо сделать, какова структура правильного резюме – на чем акцентировать. Иногда поступают вопросы от кандидатов – как вести себя на собеседовании. Мы это все проговариваем, даем советы», – поделилась управляющий партнер консалтинговой группы Лидия Онопа.

За работой на ярмарку пришли около пятисот человек. Попытать удачу решила и благовещенка Вероника Зайнулина. Выпускница экономического факультета АмГУ сразу направилась к столику Сбербанка – в эту компанию она хотела устроиться давно. «Как только окончила вуз, я сразу обратилась в Сбербанк. Очень долго рассматривали мою заявку, поэтому я быстренько устроилась в продажи. Попробовала, пошла дальше. Тут вспомнила про банк и решила снова попробовать», – рассказала девушка.

Предложения банков были самыми востребованными. Участники ярмарки вакансий отдают предпочтение местам потенциально прибыльным, с возможностью карьерного роста. Из крупных компаний в ярмарке приняли участие торговая сеть «Кэш & Керри», АНК-холдинг, предприятие «Амурский бройлер».

Заветная вакансия достаётся инициативным, ярким личностям, говорят работодатели. Главное – деловая хватка и стремление работать. Профильное образование второстепенно, но все же немаловажно.

«Стремление к развитию, стремление к новому, наверное, эти качества определяющие, – добавил сотрудник торговой компании Иван Жуков, – образование для нас принципиального значения не имеет, главное, чтобы это были люди не совсем рабочей специальности и немного интеллектуальных способностей».

На ярмарке компании предоставили десятки вакансий – от кассиров и консультантов до дворников и уборщиц. Работодатели взяли номера телефонов у 300 амурчан, 120 человек готовы принять на работу.

Просмотров всего: 1078

#жизнь #образование #производство #работа

распечатать

Анастасия Болотина