Благовещенцы чаще стали гибнуть на дорогах города

На дорогах Благовещенска стали чаще происходить аварии. Количество ДТП по сравнению с прошлым годом выросло на 13 %. Под колесами автомобиля уже погибли три человека. Большая часть – по вине водителей. Всего с начала 2017 в областном центре произошло более 50 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Неподалеку от перекрестка улицы Дьяченко и Игнатьевского шоссе благовещенцы переходят дорогу в неположенном месте довольно часто. Хотя до светофора – рукой подать. Это одно из распространенных нарушений правил дорожного движения. Всего же за четыре месяца сотрудники ГАИ зарегистрировали в Благовещенске более 19 тысяч нарушений ПДД. Больше 2,5 тысячи из них – по вине пешеходов.

«Идти неохота до перехода. Вот в первый раз поймали. Все нарушают! И будут нарушать. Переходы слишком редко. Неохота ходить», – заявил Михаил Дмитров, которого задержали за переход в неположенном месте.

Нарушителям сотрудники Госавтоинспекции выписывают протокол – пешеходов наказывают рублем.

«Составляется материал по статье 12.29. Где сумма штрафа 500 рублей. И объясняется, что в течение двух месяцев вы можете оплатить штраф, иначе вас можно будет привлечь по статье и десять суток на обжалование постановления», – поясняет старший инспектор ДПС Андрей Чащин.

В 2016 году на этом участке под колеса автомобиля попала школьница. Девочка получила травмы. За четыре месяца этого года в городе произошло 12 ДТП с участием несовершеннолетних. Часто дети следуют примеру взрослых и переходят дорогу в неположенном месте.

«Отдельным батальоном ГАИ в сутки пресекается 25-30 нарушений пешеходами. Из них пять – со стороны детей. На них составляются карточки и направляются в школу для дальнейшей профилактической беседы с ними», – рассказал командир взвода Игорь Плеханов.

В большинстве случаев виновниками ДТП с участием пешеходов становятся водители: по данным за четыре месяца этого года из полусотни происшествий в 30 виноваты автомобилисты. Пример тому – авария на перекрестке улиц Ленина и Пушкина в мае 2017 года. Водитель проехал на красный свет и сбил двух школьниц – девочек доставили в больницу.

«Со стороны водителей основное нарушение – непредоставление преимущества движения пешеходов на переходах. То есть водители при повороте направо или налево не предоставляют преимуществ пешеходу, который переходит дорогу на разрешающий сигнал светофора. За такое нарушение грозит штраф 1 500 рублей», – пояснила старший инспектор по пропаганде ГИБДД Благовещенска Ирина Самарина.

Еще одно частое нарушение со стороны водителей – заезд на пешеходный переход. За это штрафуют на 500 рублей.

Сотрудники ГИБДД предупреждают: для пешеходов самые опасные участки на улице Дьяченко, в районе школы № 16, у областной больницы и в центральной части города (вблизи торгово-развлекательных центров и автовокзала). И, хотя число ДТП с участием пешеходов в этом году не выросло, но в них за четыре месяца погибли три человека. В прошлом году за такой же период жертв среди пешеходов не было.

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Василий Кленин