Благовещенцы вступились за скошенные одуванчики

Благовещенцы сняли на видео, как в городе рабочие косят траву на газонах вместе с одуванчиками. Горожане возмутились действиями газонокосильщиков, которые не пощадили цветы. К тому же, считают благовещенцы, столь ранняя стрижка для газонов вредна. Трава еще недостаточно выросла и после такой процедуры может засохнуть.

В администрации Благовещенска журналистам сообщили, что одуванчики – это одно из самых неприхотливых многолетних травянистых растений и при этом один из самых опасных сорняков. Семена одуванчика созревают в июне-июле.

«Согласно правилам благоустройства, периодический покос травы осуществляется при достижении травостоя более 15 сантиметров. В соответствии с графиком, выкашивание газонной травы, в том числе содержащей одуванчики, осуществляется 3-4 раза за летний сезон», – сообщается в официальном ответе начальника управления ЖКХ администрации Благовещенска Сергея Казанцева.

Тем временем благовещенцы разметили в соцсетях еще одно видео, героем которого стал газонокосильщик. Автор ролика утверждает, что под его окнами косят невидимую траву. На кадрах действительно нельзя разглядеть ни травинки, тем более выше 15 сантиметров.

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#жизнь #природа

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Екатерина PL