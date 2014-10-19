Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:10 18

Благовещенцы вступились за скошенные одуванчики

Благовещенцы вступились за скошенные одуванчики

Благовещенцы сняли на видео, как в городе рабочие косят траву на газонах вместе с одуванчиками. Горожане возмутились действиями газонокосильщиков, которые не пощадили цветы. К тому же, считают благовещенцы, столь ранняя стрижка для газонов вредна. Трава еще недостаточно выросла и после такой процедуры может засохнуть.

В администрации Благовещенска журналистам сообщили, что одуванчики – это одно из самых неприхотливых многолетних травянистых растений и при этом один из самых опасных сорняков. Семена одуванчика созревают в июне-июле.

«Согласно правилам благоустройства, периодический покос травы осуществляется при достижении травостоя более 15 сантиметров. В соответствии с графиком, выкашивание газонной травы, в том числе содержащей одуванчики, осуществляется 3-4 раза за летний сезон», – сообщается в официальном ответе начальника управления ЖКХ администрации Благовещенска Сергея Казанцева.

Тем временем благовещенцы разметили в соцсетях еще одно видео, героем которого стал газонокосильщик. Автор ролика утверждает, что под его окнами косят невидимую траву. На кадрах действительно нельзя разглядеть ни травинки, тем более выше 15 сантиметров.

Просмотров всего: 1227

#жизнь #природа

распечатать

Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Каждый год про дудуванчики новости постить будете? В том году такая же была про бабку.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    А мне вот любопытно, какой идиот гений придумал выкашивать в ноль наши и так лысые газоны?

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    если косят, то газонную траву надо и подсеивать, иначе от газонов скоро одна земля останется

  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    Этот идиот сидит в мэрии ) они так бабки отмывают наверное вместо того, чтобы озеленять город. Наверное отсюда и выражение "стричь бабки" )))

  • Однолюб

    Однолюб
    3 часа назад

    Одуванчик не опасный сорняк, а полезное лекарственное растение. Безголовые.

  • Подполковник

    Подполковник
    3 часа назад

    ФИО

    Этот идиот сидит в мэрии ) они так бабки отмывают наверное вместо того, чтобы озеленять город. Наверное отсюда и выражение "стричь бабки" )))



    Небольшая поправка: не идиот а идиотка)

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Это что, ПЛАНОВАЯ РАБОТА?.. Чо творят эти товарищи в администрации? Травы НЕТ вообще, зачем тогда?!

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Амуринфа задайте вопрос мэрии, чем они руководствуются, когда выгоняют газонокосильщиков на улицы города в период цветения одуванчиков и еле взошедшей травы? Можете им учебник по природоведению подарить ))

  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    2 часа назад

    а почему зоозащитники молчат в этой ветке?

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Пару дней назад иду по пыльному и лысому скверу в районе памятника воинам-интернационалистам, бригада из4-х человек "косит" землю без травы. Так досадно стало, люди тратят рабочее время, деньги бюджета, солярку, оборудование на совершенно ненужную работу. Ну не выросла там трава из-за темноты и сухоты.

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Вот никак не найдут сил и времени убрать "постриженные под столб" восьмиметровые обрубки засохших тополей. Погибли десятки деревьев на квартале по Красноармейской от Пионерской до Б.Хмельницкого. Погибли деревья по Лазо-Краснофлотской. Не страшно, что если вдруг ураган, прибьет кого-нибудь?

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    А экологи у нас только озоновый слой заточены спасать? Где амурские "зеленые"

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Прикольно...газон завален мусором.Зато трава скошена..

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад



    если косят, то газонную траву надо и подсеивать, иначе от газонов скоро одна земля останется



    Были в субботу в Первомайском парке, чистенько, но весь парк в проплешинах,

    даже фотографировать ничего не хотелось.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Мнение специалистов: "Официально существует четыре вида газонов: партерные, обыкновенные, луговые и разнотравные. Грубо говоря, последние два - это и есть те лужайки, к которым все мы привыкли, там растут одуванчики, подорожник и другие полевые растения. Косить такие газоны чаще раза в год нельзя. Партерные и обыкновенные - это "английские газоны". Мы не в Англии. "...в интересах коммунальных служб произошла подмена понятий, - считает эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов. - Все участки земли, на которых посажена трава, начали называть газонами". Показатель ума современных чиновников, которые не в состоянии разобраться даже в видах растительности.

    Это ли не признаки коррупции? !!!!Сотрудники коммунальных служб занимаются тем, что выкашивают участки растительности и получают на это деньги, как за уход за газонами!!!!

  • sabotazh

    sabotazh
    48 минут назад

    Обжуются своим насваем и давай невидимую траву косить....

  • natkapova

    natkapova
    47 минут назад

    Жаль одуванчики. у нас под окнами тоже все срезали, а так красиво было! Маленькие солнышки...и никакой травы в 15 см не было!

  • krasnova

    krasnova
    27 минут назад

    Невидимую праву косили на зейской между трудовой и кузнечной, пылища была

Показать все (18) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Обильные осадки увеличили приток воды в Зейское водохранилище
Экономика 3

Эксперт оценил роль региональных банков Сибири и Дальнего Востока
Телемарафон Крылья 1

За 8 лет «Альфа-канал» собрал на лечение больных детей около 5 миллионов рублей
Общество 38

В соцсетях появилось видео с танцующей голой женщиной, якобы медработницей из Благовещенска