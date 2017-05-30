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До 20 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 1 июня

До 20 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 1 июня
Фото: instagram

В Амурской области 1 июня установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит 15...20 градусов выше нуля.

В Благовещенске в 6 часов утра было 7 градусов тепла, Северо-западный ветер дул со скоростью 1-3 метра в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, временами возможен слабый дождь. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 16…18 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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