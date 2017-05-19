Александр Козлов: в вопросе организации детского отдыха мелочей нет

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Во вторник, 30 мая, в правительстве Амурской области прошло совещание губернатора с главами городских округов и муниципальных районов по вопросу организации отдыха и оздоровления детей летом 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Правильная организация детского отдыха – залог безопасного отдыха и оздоровления детей. В этом вопросе мелочей нет. Серьезное внимание мы уделяем не только досугу, физкультурно-спортивному развитию, питанию ребят, но и, конечно, безопасности. Должны быть приняты исчерпывающие меры по усилению контроля за безопасностью детей. Халатность и равнодушие – недопустимы. Приоритетная задача органов управления всех уровней и ведомств – предотвратить любую возможность возникновения несчастных случаев и происшествий с детьми, сделать их отдых здоровым, ярким и незабываемым», – подчеркнул на совещании Александр Козлов.

Собравшиеся рассмотрели итоги проверок загородных стационарных лагерей и заслушали представителей министерств, координирующих летнюю оздоровительную кампанию. Кроме того, слово дали представителям надзорных органов и силовых структур. По видеосвязи к мероприятию подключились муниципальные образования и лагеря, по которым у собравшихся были вопросы.

Губернатор отметил, что необходимо обратить особое внимание на обеспечение лагерей медикаментами. После окончания смены – встречаться и беседовать с родителями, чьи дети отдыхали в лагерях, чтобы выявлять случаи недобросовестной работы персонала. Кроме того, персоналу лагерей необходимо пристальное внимание уделять контролю за детьми, чтобы избежать их вовлечения в потенциально опасные онлайн-сообщества.

При распределении путевок, которые приобретаются за счет федеральных средств, особое внимание нужно уделять детям из неблагополучных семей и активно принимающим участие в конкурсах и соревнованиях, подчеркнул Александр Козлов.

Мэр Благовещенска Валентина Калита рассказала про практику, когда дети из загородных лагерей участвовали в полетах, организованных ДОСААФ. «После 12 июля ДОСААФ уже готовы принимать», – сказала она.

Губернатор Приамурья обратился к региональному минобру с заданием отработать с главами муниципальных образований возможность самых активных детей из загородных лагерей вывозить с экскурсией на аэродром ДОСААФ, а также полетов на самолетах. «Для детей – это очень интересный опыт. К тому же это часть военно-патриотического воспитания. Помогает подготовить ребят к защите Отечества. В 2014 году мы ввели такую практику в Благовещенске. Я сам выезжал с ребятами на летное поле, видел их впечатления», – сказал Александр Козлов.

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#губернатор #дети #отдых

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Александр Авдеев