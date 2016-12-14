Мэр Благовещенска предложила создавать скверы на участках, где раньше было аварийное жилье

В среду, 31 мая, мэр Благовещенска Валентина Калита провела планерное совещание с руководителями структурных подразделений администрации и муниципальных предприятий. Одним из вопросов повестки стало формирование земельных участков под снесенным ветхим и аварийным жилищным фондом. Калита предложила создавать на таких участках скверы.

Речь идет о 23 земельных участках в городе, которые не подходят под реализацию или застройку, сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

«На тех участках, которые невозможно реализовать или использовать под строительство, можно создать скверы. Пусть они получатся небольшими по площади, зато это будут дополнительные зеленые зоны. К тому же зачастую рядом с такими участками расположены многоквартирные дома, и создание новых скверов рядом с густонаселенными жилыми районами будет очень кстати», – считает Валентина Сергеевна.

Соответствующий вопрос мэр поручила проработать земельному управлению.

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Александр Авдеев