Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 21:40 6

Мэр Благовещенска предложила создавать скверы на участках, где раньше было аварийное жилье

В среду, 31 мая, мэр Благовещенска Валентина Калита провела планерное совещание с руководителями структурных подразделений администрации и муниципальных предприятий. Одним из вопросов повестки стало формирование земельных участков под снесенным ветхим и аварийным жилищным фондом. Калита предложила создавать на таких участках скверы.

Речь идет о 23 земельных участках в городе, которые не подходят под реализацию или застройку, сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

«На тех участках, которые невозможно реализовать или использовать под строительство, можно создать скверы. Пусть они получатся небольшими по площади, зато это будут дополнительные зеленые зоны. К тому же зачастую рядом с такими участками расположены многоквартирные дома, и создание новых скверов рядом с густонаселенными жилыми районами будет очень кстати», – считает Валентина Сергеевна.

Соответствующий вопрос мэр поручила проработать земельному управлению.

Просмотров всего: 148

#городская власть #природа

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • vk_Виктория Старцева

    vk_Виктория Старцева
    55 минут назад

    Да слава Богу, додумались. Это не ново, но правильно. В Берлине, после ВОВ возникли "бомбенпаркен", т.е. на месте разрушенных домов разбили парки. Благодаря и этим мероприятиям в настиоящее время Берлин является одним из городов Европы с наибольши количеством кв.метров зелёных насаждений на душу навселения.

  • Myxira

    Myxira
    42 минуты назад

    Скверы - хорошо.

    Еще бы Бурхановку засыпали, коль не в состоянии ее обслуживать. Вот и место под скверы, да еще под что-либо, появится.

  • V.M.

    V.M.
    27 минут назад

    А еще бы за теми, что уже разбиты ( именно разбиты, а не устроены),

    ухаживали. Поливали, заменяли сломанные или не прижившиеся

    деревья и кустарники, лавочки ремонтировали, мусор из-под кустов

    ежедневно, а не к проверке выметали.

  • архивная

    архивная
    27 минут назад

    Наконец то хорошая новость,для жителей города,аж душа радуется,спасибо нашему мэру,очень хорошее предложение!!!

  • Myxira

    Myxira
    24 минуты назад

    архивная

    спасибо нашему мэру



    за наше счастливое детство

  • Алекsей

    Алекsей
    21 минута назад

    МЭР только предлагать может, всё, в этом её функция?!

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Приамурью с 2018 года будут выделять больше денег на борьбу с пожарами
Общество

Благовещенск засыпало ледяной крупой
Культура 21

Виталий Ребизант: таблички на памятнике вождю не было и не будет
Происшествия 2

В Магдагачинском районе подтопило огород и дороги в селе Дактуй