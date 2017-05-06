Сбитая возле ОКЦ Благовещенска девушка идет на поправку

Девушка, пострадавшая в ДТП на пересечении улиц Ленина и Трудовая, в районе ОКЦ Благовещенска, идет на поправку. 19-летняя амурчанка сейчас находится в травматологическом отделении, ее состояние улучшилось. Об этом сообщили в областной больнице.

Как сообщало Амур.инфо, 6 мая в районе перекрестка Ленина – Трудовая автомобиль на большой скорости сбил двух пешеходов, парня и девушку. Пострадавших увезли в областную больницу. Водитель с места аварии скрылся.

На следующий день, 7 мая, нарушителя задержали. Им оказался житель Благовещенска 1985 года рождения. В отношении него завели уголовное дело и избрали меру пресечения – до 7 июля он будет находиться под стражей.

11 мая пострадавший в ДТП молодой человек умер. После аварии он пребывал в тяжелом состоянии и так и не вышел из комы.

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Александр Авдеев