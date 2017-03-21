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Московский авиарейс «ВИМ-Авиа» 1 июня прилетит в Благовещенск с задержкой

Московский авиарейс «ВИМ-Авиа» 1 июня прилетит в Благовещенск с задержкой
Фото: samolety.org

В четверг, 1 июня, авиарейс № 181 авиакомпании «ВИМ-Авиа» прилетит из Москвы в Благовещенск с задержкой, сообщается на сайте аэропорта областной столицы.

Со слов представителя «ВИМ-Авиа», причина задержки – некомплектность летного экипажа. Самолет вылетит из аэропорта Домодедово в 21:00 по московскому времени.

Обратный рейс, № 182 Благовещенск – Домодедово, будет отправлен в аэропорт назначения ориентировочно в 11:00 по местному времени.

Как сообщало Амур.инфо, ранее почти на четыре часа был задержан рейс № 182 «ВИМ-Авиа» из Благовещенска в Москву. Причиной стало позднее прибытие самолета авиакомпании из столицы. Изначально пассажиры рейса № 182 должны были вылететь из благовещенского аэропорта 30 мая, но тогда рейс отменили. После вылет был назначен на 31 мая на 09:30, но его перенесли на 13:00.

По сообщениям федеральных СМИ, задержки рейсов «ВИМ-Авиа» сейчас происходят по всей стране. В авиакомпании заявили, что они вызваны техническими причинами.

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#транспорт

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Комментарии
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  • aпчхее

    aпчхее
    54 минуты назад

    делаем выводы-вим авиа пох

    при постоянных срывах графиков компанией-надо менять перевозчика

  • ay

    ay
    49 минут назад

    ога. на оренэйр.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    36 минут назад

    Где там dr Dimon?

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