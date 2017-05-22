Волонтеры сообщили о расстреле собак в центре Благовещенска

animals.2nancy.ru

Обновлено: 20:57



В среду днем, 31 мая, в Благовещенске в районе дома № 160/2 по улице Ломоносова произошел расстрел собак, сообщают волонтеры организации «Подари надежду».

По их информации, в 13:00 к дому № 160/2 по Ломоносова подъехали две машины, джип и белая иномарка. Люди, находившиеся в них, расстреляли местных собак. Все произошло при очевидцах, которые вызвали полицию.

«Эти собаки жили уже давно в этом дворе, и дети с ними играли», – отмечают волонтеры. Они призывают помочь установить личности тех, кто расстрелял животных.

По словам волонтеров, в результате нападения одна собака была убита, еще одна ранена. Остальные животные, предварительно, не пострадали.

В полиции Благовещенска корреспонденту Амур.инфо сообщили, что по данному факту поступало сообщение по другому адресу: улица Шевченко, 80. Произошло это в районе 2 часов дня.

«На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая установила свидетелей произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 (Хулиганство). Устанавливаются лица, причастные к происшествию, записи с видеокамер, если таковые имеются. Ведется расследование», – сообщили в полиции Благовещенска.

Фото: instagram.com/help_animals_blg

Просмотров всего: 1126

#животные #происшествия

распечатать

Александр Авдеев