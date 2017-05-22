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Волонтеры сообщили о расстреле собак в центре Благовещенска

Волонтеры сообщили о расстреле собак в центре Благовещенска
animals.2nancy.ru

Обновлено: 20:57

В среду днем, 31 мая, в Благовещенске в районе дома № 160/2 по улице Ломоносова произошел расстрел собак, сообщают волонтеры организации «Подари надежду».

По их информации, в 13:00 к дому № 160/2 по Ломоносова подъехали две машины, джип и белая иномарка. Люди, находившиеся в них, расстреляли местных собак. Все произошло при очевидцах, которые вызвали полицию.

«Эти собаки жили уже давно в этом дворе, и дети с ними играли», – отмечают волонтеры. Они призывают помочь установить личности тех, кто расстрелял животных.

По словам волонтеров, в результате нападения одна собака была убита, еще одна ранена. Остальные животные, предварительно, не пострадали.

В полиции Благовещенска корреспонденту Амур.инфо сообщили, что по данному факту поступало сообщение по другому адресу: улица Шевченко, 80. Произошло это в районе 2 часов дня.

«На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая установила свидетелей произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 (Хулиганство). Устанавливаются лица, причастные к происшествию, записи с видеокамер, если таковые имеются. Ведется расследование», – сообщили в полиции Благовещенска.

Фото: instagram.com/help_animals_blg

Просмотров всего: 1126

#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    полиции пора начать хоть почесываться иногда по этому поводу, слишком часто спускают стрельбу в городе....

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    Волонтеров уже больше, чем собак

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Слава, догхантерам.

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Лаконика

    Волонтеров уже больше, чем собак



    Пора на них переключаться?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    молокан

    Лаконика

    Волонтеров уже больше, чем собак



    Пора на них переключаться?



    Пора на них переключаться,....в смысле?? вы сказали что надо переключаться убивать жителей города?Вы в своем уме??

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    молокан

    Лаконика

    Волонтеров уже больше, чем собак



    Пора на них переключаться смысле?? вы сказали что надо переключаться убивать жителей города?Вы в своем уме??





    Ну если волонтеров все больше и больше...Природа не выдержит. Надо как -то регулировать. Как?

  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Весна, у ЗШ обострение сезонное...

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Господи,какие ужасные и гадкие твари, эти убийцы животных. Им и людей растреливать, как орехи щелкать.

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Интересно, а личности убитых собак установлены?

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    ольга лебедева

    Господи,какие ужасные и гадкие твари, эти убийцы животных.



    Наоборот, это -милые, добрые люди. Гуманисты. Слава догхантерам.

  • aпчхее

    aпчхее
    1 час назад

    че там один блогер-ягелла по поводу свободной выдачи всяким неадекватам огнестрела говорил?

  • ANTANTA

    ANTANTA
    1 час назад

    » молокан , сегодня, 20:48

    Лаконика

    Волонтеров уже больше, чем собак



    Пора на них переключаться?

    --

    провокатор.

  • Г.А.

    Г.А.
    1 час назад

    http://xn--b1acd3balk.xn--p1ai/news/item/3222-uchenitsu-27-oj-shkoly-pokusala-brodyachaya-sobaka

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    55 минут назад

    Маргиналы опять пасти пооткрывали

  • РАМ

    РАМ
    46 минут назад

    Г.А.

    http://xn--b1acd3balk.xn--p1ai/news/item/3222-uchenitsu-27-oj-shkoly-pokusala-brodyachaya-sobaka



  • Г.А.

    Г.А.
    38 минут назад

    это по твгород писали об этих собачках, с которыми, по словам волонтеров, детки играли. а скольких они покусали не сказали. видать, кто-то из родителей оказался смелым, не дожидаясь аукционов...

  • молокан

    молокан
    36 минут назад

    Необходимо разработать и принять закон о налоге на владельцев собак. Средства от взымания этого налога направлять на премирование участковых милиционеров и старших домов. Налог должен быть недетский.

  • архивная

    архивная
    34 минуты назад

    Полиция когда прекратится расстрел собак?это же не в лесу,рядом жилые дома,пуля может срикошетить и попасть в ребёнка выскочившего из дома.Неужели так трудно найти стрелявших,это так опасно для жителей.Это не первый случай,я уже сбилась со счету который....и нет наказанных за стрельбу у домов!

  • Pineapple

    Pineapple
    30 минут назад

    все правильно делают, слава догхантерам!

    бродячим собакам не место в городе. а на зоошизиком переключаться не нужно. достаточно перестрелять всех шавок, и зоошиза исчезнет, так как некого жалеть станет. полезным бы чем-нибудь занялись, вместо того, чтобы с собаськами сюсюкать

  • wawbwc

    wawbwc
    24 минуты назад

    вот рыжий на фото давно напрашивался...они в паре с таким же рвали собак на районе...в принципе все нормально...дети играли с ними,а потом пинками отгоняли от собаки которую они рвали ... по моему это даже и не хулиганство...

  • молокан

    молокан
    22 минуты назад

    Да чтож творится? Травить, нельзя. Стрелять, нельзя. А как можно?

  • wawbwc

    wawbwc
    18 минут назад

    ну раз уж начал то пришлось самому из подъезда выскакивать на детские крики возню собак в их окружении,думал ребёнка рвут...все оказалось гораздо прозаичнее...с детьми постоянно приходят две собаки погулять на районе ...вот эти и "хозяева" и орали отгоняя своих подопечных от растерзания шедшей мимо собаки...кстати песня была домашней ...отогнали ...пинками по корпусу...

  • wawbwc

    wawbwc
    17 минут назад

    Пардон...не песня а пёся

  • wawbwc

    wawbwc
    15 минут назад

    все правильно...надо было и ко мне заехать...на патроны подбросил бы)))

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    14 минут назад

    Неоднозначно всё. С одной стороны безащитные животные, с другой - они бродячие, распространяют заразу, могут укусить. "...И дети играли с ними". Я не представляю родителя, который скажет:" Иди поиграй вон с теми бродячими собачками доча (сынок)".

  • Котляров

    Котляров
    3 минуты назад

    А списки детей, растерзанных собаками, публиковаться будут?

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