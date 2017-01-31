Дело обвиняемого в покушении на убийство юной благовещенки скоро направят в суд

Фото: СУ СКР по Амурской области

В Благовещенске завершилось расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города. Мужчину обвиняют в покушении на убийство 10-летней девочки, а также в совершении в отношении нее иных действий сексуального характера.

Инцидент произошел 14 июля 2016 года и вызвал широкий общественный резонанс. Как сообщало Амур.инфо, в тот день девочка ушла кататься на велосипеде и не вернулась домой. Позже стало известно, что ребенок уехал собирать цветы для своей мамы. Девочку искали полиция и добровольцы.

15 июля ребенок был обнаружен живым в районе садов Винзавода Благовещенска. Сообщалось, что у девочки были телесные повреждения. Позже стало известно, что ее сильно избили.

Полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство. Им оказался сосед девочки, ранее неоднократно судимый.

31 мая 2017 года СУ СКР по Амурской области распространило сообщение, в котором подробно описываются события тех дней.

По версии следствия, вечером 14 июля 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил соседскую 10-летнюю девочку, с которой договорился съездить вместе на велосипедах в поле в район 7-го километра Новотроицкого шоссе, чтобы нарвать цветы для матери девочки. Вместе они приехали к одному из садовых домов, на втором этаже которого обвиняемый совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. При этом мужчина нанес потерпевшей не менее 10 ударов руками и ногами по телу.

Возвращаясь домой, девочка сообщила обвиняемому о том, что намерена рассказать о случившемся своей матери. Мужчина, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, решил убить ребенка. В районе 7-го километра Новотроицкого шоссе обвиняемый снова нанес девочке около десятка ударов ногами и руками, попытался ее задушить, а затем сбросил ребенка в каменистый овраг глубиной около 40 метров. После этого мужчина скрылся с места преступления, полагая, что девочка погибла.

В результате начавшихся поисков девочка была обнаружена около полудня 15 июля живой, но с телесными повреждениями, ей была оказана медицинская помощь. В тот же день был задержан и допрошен ее сосед, который под давлением собранных к тому моменту доказательств сразу дал признательные показания. Впоследствии мужчина полностью признал свою вину, воспроизвел последовательность своих действий при проверке следователем его показаний на месте преступления.

В отношении обвиняемого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе Благовещенска.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Александр Авдеев