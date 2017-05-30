Амурский дальнобойщик опрокинул свою фуру в Иркутской области

В Слюдянском районе Иркутской области произошло серьезное ДТП. Водитель-дальнобойщик из Амурской области не справился с управлением, в результате чего его фура перевернулась. На помощь мужчине пришли сотрудники ГИБДД.

Инцидент произошел на 120 километре федеральной автодороги Р258 «Байкал». 63-летний житель Амурской области возвращался домой из Московского региона, где приобрел автомобиль МАЗ и закупил стройматериалы для нужд родного поселка. В какой-то момент шофер не смог удержать тяжелую технику на проезжей части из-за внезапной пробоины в колесе, выехал в кювет и опрокинулся. В это время мимо проезжал начальник отделения ГИБДД по Слюдянскому району Андрей Кабанов.

«Остановив свою служебную машину, я подбежал к кабине лежащего на боку транспортного средства и помог выбраться из нее водителю, который сам был не в состоянии этого сделать», – вспоминает Андрей Кабанов.

Оказав помощь пострадавшему, Андрей Кабанов принял участие в освобождении транспортного средства от груза, затем съездил в Слюдянку и договорился с руководством автопредприятия о предоставлении тягача для подъема грузовика, попавшего в ДТП. Однако в течение дня поднять машину не удалось. Тогда было принято решение об использовании двух тягачей, которые прибыли на следующее утро.

К тому времени сотрудники полиции снабдили владельца МАЗа специальным набором «Помощь дальнобойщику» и всю ночь навещали его на месте аварии. Через сутки, поменяв колесо и устранив другие неисправности, водитель поблагодарил полицейских и продолжил свой путь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

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Александр Авдеев