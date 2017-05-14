В Благовещенске на крыше 14-этажного дома гуляли дети (видео)

Жители Благовещенска сняли на видео, как на крыше 14-этажного дома, расположенного на перекрестке улиц Ленина и Шимановского, гуляют дети. Ролик был записан в среду, 31 мая.

«Мы уже неоднократно наблюдали это со своего окна. Реакции управляющей компании никакой, мы туда звонили», – рассказала очевидица.

По крыше гуляли, рискуя упасть вниз, трое детей. Женщина полагает, что в том доме открыты двери, ведущие на чердаки – так ребята смогли попасть на крышу.

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#дети #происшествия

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Александр Авдеев