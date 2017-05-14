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сегодня, 18:30 6

В Благовещенске на крыше 14-этажного дома гуляли дети (видео)

В Благовещенске на крыше 14-этажного дома гуляли дети (видео)

Жители Благовещенска сняли на видео, как на крыше 14-этажного дома, расположенного на перекрестке улиц Ленина и Шимановского, гуляют дети. Ролик был записан в среду, 31 мая.

«Мы уже неоднократно наблюдали это со своего окна. Реакции управляющей компании никакой, мы туда звонили», – рассказала очевидица.

По крыше гуляли, рискуя упасть вниз, трое детей. Женщина полагает, что в том доме открыты двери, ведущие на чердаки – так ребята смогли попасть на крышу.

Просмотров всего: 1224

#дети #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    УКашку натянуть по самое нехочу.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Ну хоть не чпокались, холодно сегодня и дождливо...

  • aпчхее

    aпчхее
    3 часа назад

    тожекакбыновость

  • Br35

    Br35
    3 часа назад

    Сразу детство вспоминается. Погулять по крыше? Обыденное развлечение.

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    Br35

    Сразу детство вспоминается. Погулять по крыше? Обыденное развлечение.



    Да было такое дело.....и не раз

    С уважением

  • Ретардио

    Ретардио
    31 минута назад

    Где видно что это дети?

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