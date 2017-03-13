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ОНФ: работники «скорой» Благовещенска не участвуют в распределении поощрительных выплат

ОНФ: работники «скорой» Благовещенска не участвуют в распределении поощрительных выплат
Фото: zt16.ru

Активисты амурского отделения ОНФ побывали на совещании медперсонала станции скорой помощи Благовещенска с администрацией учреждения и представителями областного минздрава. Как выяснили общественники, работники «скорой» не принимают участие в распределении поощрительных выплат – это прерогатива исключительно администрации медучреждения.

Как сообщало Амур.инфо, врачи и фельдшеры станции скорой помощи Благовещенска забили тревогу в марте 2017 года – их зарплаты снизились без явной причины. Людям пришлось больше работать, чтобы прокормить семьи. Руководство «скорой» города тогда эти претензии опровергало.

ИА «Амур.инфо» в амурском минздраве в марте сообщали, что «данный вопрос стоит на особом контроле». Главному врачу даны рекомендации по пересмотру выплат компенсационного и стимулирующего характера. После этого работникам «скорой» провели перерасчет заработной платы.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, общественники рекомендовали руководству «скорой» организовать свою работу с максимальной открытостью для рядовых сотрудников. Кроме того, ввести младший и средний медперсонал в состав комиссии, занимающейся распределением премиальных средств. Еще одна мера – возложить на старших врачей обязанность регулярно информировать коллектив об изменениях в деятельности учреждения.

«Активисты ОНФ убеждены, что только так можно добиться благоприятной рабочей обстановки в медицинском сообществе, выстроить доверительные отношения начальствующего состава с подчиненными», – отмечает пресс-служба.

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#здоровье #работа

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Комментарии
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  • vitalii2673

    vitalii2673
    4 часа назад

    А В БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ городской клинической больнице зарплаты вообще упали ниже плинтуса, и хоть бы хрен по деревне кому. больница была в долгах охренительных больше 200 мл.руб. но тут их раз и списали пардон реструкторизировали, ну теперь гл.врачу можно опять с нуля воровать предъявить то нечего. премии народ лет 5 не видел, зато некоторые раз в квартал издит в питер типа на учёбу за счёт больницы, только толку от этой учёбы ноль

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Они должны президенту докладывать, чтобы он направил спецпроверку, как в ЕАО.

  • КанзаС

    КанзаС
    3 часа назад

    Активисты ОНФ опубликуйте в открытую зарплаты Главврача его зама и Глав буха Скорой помощи... и их персональные стимулирующие выплаты по концу года! Народ должен знать своих героев!

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    КанзаС

    Активисты ОНФ опубликуйте в открытую зарплаты Главврача его зама и Глав буха Скорой помощи... и их персональные стимулирующие выплаты по концу года! Народ должен знать своих героев!



    Суд Линча?

  • Grey_cat

    Grey_cat
    35 минут назад

    А нам в областной больнице пересчитали зарплату после разговора с министерством здравоохранения. Согласились под угрозой отнести документы в амур.инфо и в приемную премьер-министра. Правила начисления стимулирующих выплат меняются и более прозрачными от этого не становятся... Правда это случилось после того что случилось на Скорой. Даже до ОНФ дойти не успели...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    17 минут назад

    Дайте им таблетку от жадности...

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