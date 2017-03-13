ОНФ: работники «скорой» Благовещенска не участвуют в распределении поощрительных выплат

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Активисты амурского отделения ОНФ побывали на совещании медперсонала станции скорой помощи Благовещенска с администрацией учреждения и представителями областного минздрава. Как выяснили общественники, работники «скорой» не принимают участие в распределении поощрительных выплат – это прерогатива исключительно администрации медучреждения.

Как сообщало Амур.инфо, врачи и фельдшеры станции скорой помощи Благовещенска забили тревогу в марте 2017 года – их зарплаты снизились без явной причины. Людям пришлось больше работать, чтобы прокормить семьи. Руководство «скорой» города тогда эти претензии опровергало.

ИА «Амур.инфо» в амурском минздраве в марте сообщали, что «данный вопрос стоит на особом контроле». Главному врачу даны рекомендации по пересмотру выплат компенсационного и стимулирующего характера. После этого работникам «скорой» провели перерасчет заработной платы.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, общественники рекомендовали руководству «скорой» организовать свою работу с максимальной открытостью для рядовых сотрудников. Кроме того, ввести младший и средний медперсонал в состав комиссии, занимающейся распределением премиальных средств. Еще одна мера – возложить на старших врачей обязанность регулярно информировать коллектив об изменениях в деятельности учреждения.

«Активисты ОНФ убеждены, что только так можно добиться благоприятной рабочей обстановки в медицинском сообществе, выстроить доверительные отношения начальствующего состава с подчиненными», – отмечает пресс-служба.

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#здоровье #работа

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Александр Авдеев