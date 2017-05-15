Амурские футболисты продолжают играть в профессиональный футбол

Фото: rsport.ru

Несмотря на то, что в Амурской области уже не первый год отсутствует профессиональный футбол, отдельный амурчане продолжают в нем играть. Правда, в других регионах. В сезоне 2016–2017 годов они «засветились» во всех трех нелюбительских дивизионах. Газета «Телепорт» сообщает о четырех футболистах, которые играют на профессиональном уровне, а также одном тренере и арбитре.

В Премьер-лиге выступает 27-летний вратарь Александр Фильцов – уроженец Шимановска, воспитанник тренеров из Благовещенска и тольяттинской футбольной академии. За сезон 2016-2017 годов он успел побывать сразу в трех командах, но провел всего три матча. Фильцов является игроком казанского «Рубина», при этом был в аренде в других клубах. Провел три матча за тульский «Арсенал», которому Александр в прошлом сезоне помог выйти из ФНЛ. После «Арсенала» амурский вратарь отправился в аренду в махачкалинский «Анжи», но за команду из Дагестана ни одного матча не сыграл. Всего за карьеру Александр Фильцов провел 40 матчей в Премьер-лиге и 12 – в ФНЛ.

21-летний полузащитник Артем Коржунов, начинавший профессиональную карьеру в благовещенском «Амуре-2010», играет в команде из ФНЛ «Сибирь». Новосибирцы сумели спастись от вылета во Второй дивизион, хотя были на грани – набери команда на одно очко меньше, и начинали бы новый сезон уже в зоне «Восток». Артем Коржунов забил за сезон два гола, и оба они оказались единственными в матчах с саратовским «Соколом» и «Химками». То есть, амурчанин принес сибирякам шесть очков в турнирной таблице. Еще Артем провел три матча в рамках розыгрыша Кубка России.

Другой благовещенский футболист – Александр Яшан – выступает за еще один клуб II дивизиона «Читу». По итогам этого сезона Яшан второй раз подряд станет чемпионом зоны «Восток». Причем, с разными командами – в прошлый раз он помогал добывать «золото» комсомольской «Смене». В этом году сезон закончится 3 июля, но «Чита» досрочно обеспечила себе первое место. Александр пока забил один гол.

А в команде «Луч» из Владивостока обязанности главного тренера в последних турах исполнял Александр Ушахин. В свое время он много сезонов провел в «Амуре» как футболист, потом был детским тренером, подготовил многих амурских футболистов, а в последние годы работал во Владивостоке. После последнего тура в ФНЛ Александр получил неожиданную популярность в российских СМИ. «Луч» сыграл вничью с саранской «Мордовией».

В 2017 году воспитанник ФК «Благовещенск» Илья Шведюк пополнил состав еще одного профессионального клуба – комсомольской «Смены». После своего появления в команде он сразу стал игроком основного состава и провел все шесть матчей без замен. И уже успел забить дважды. В системе московского «Динамо», которое вернулось в Премьер-лигу из ФНЛ, играет 22-летний защитник Александр Каляшин. Он выступает за «Динамо-2». Кроме того, на его счету матчи за сборные России для футболистов до 19 лет и до 21 года. Александр родился в городе Свободном.

В системе санкт-петербургского «Зенита» воспитывается 18-летний вратарь Михаил Пономаренко. Недавно он отправился в аренду в словацкий клуб «Кошице», где пока сидит на скамейке дублирующего состава этой команды. По данным сайта «Зенита», Михаил начал занимался футболом во владивостокском «Луче», а в 2012 году перешел в академию питерского клуба. Там же указано, что молодой вратарь родился во Владивостоке, однако на других ресурсах, в том числе официальном портале Российского футбольного союза, написано, что он родом из Благовещенска.

Помимо игроков и тренера Амурская область представлена на футбольных полях также благовещенским арбитром Антоном Анопой. Он работает в основном в матчах ФНЛ, где за сезон отсудил 14 игр. Также на его счету три игры в зоне «Восток», две в Кубке России и одна в Кубке ФНЛ.

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Василий Кленин