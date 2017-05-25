Епископ Нектарий грозит судом изданию, написавшему о его внедорожнике

Фото: openrussia.org

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнёв), грозя судом, потребовал от издания «Орловские новости» удалить все публикации, посвящённые его автомобилю Land Cruiser. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Я крайне возмущен вашей лживой и оскорбительной статьёй, размещённой на вашем интернет-ресурсе newsorel.ru, касающейся моего служения Русской православной церкви и народу божьему», – сообщается в письме священника, опубликованном на сайте издания.

«Орловские новости» связывают претензии епископа с публикациями о внедорожнике Land Cruiser V8. Священнослужитель заявил, что даёт изданию «последний шанс». «Я буду вынужден привлечь вас к законной ответственности по ст. 148 УК РФ п. 1 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», – говорится в письме Нектария.

В издании прокомментировали, что не понимают претензий епископа. «Даже в Орловской митрополии подтвердили факт дарения ему иномарки агрохолдингом», – недоумевают в «Орловских новостях».

Ранее журнал «Огонёк» сообщал, что подаренное авто стоит около 6 миллионов рублей, а сам епископ Нектарий видит во владении элитным внедорожником продолжение евангельской традиции. «Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили люди, которые его почитали. Многие святые то же самое принимали», – заявил он.

Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин прокомментировал скандальную ситуацию.

«Люди всегда лучшее дарили священникам, тем более епископам. Всегда предполагалось, что церковная власть, а епископ – это церковная власть, должна выглядеть не хуже светской. Так церковь всегда себя ставила в мире и делала это очень правильно, я считаю», – заявил Чаплин.

Просмотров всего: 684

#интернет #религия #СМИ #суды #транспорт

распечатать

Алексей Воскобойников