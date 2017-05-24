Барбершоп и женский тренажерный зал присоединились к телемарафону «Крылья»

Благовещенский барбершоп и женский тренажерный зал устроили благотворительный день в рамках телемарафона «Крылья». Свою выручку они пожертвовали на лечение амурских детей. Обе организации сами изъявили желание присоединиться к акции.

«Дело благое, у всех есть дети, поэтому у нас не стояло вопроса – участвовать или не участвовать. Однозначно – да. От себя мы в этот день для помощи детям решили отдать свою работу», – рассказал барбер мужской парикмахерской «Кантора» Виталий Русаков.

В барбершоп «Кантора» благотворительный день прошел 30 мая. Вырученные деньги барберы пожертвовали героям телемарафона «Крылья». Кроме того, до 2 июня в мужской парикмахерской будет стоять ящик для сбора средств. В женском тренажерном зале V & M GYM тоже установили ящик. А благотворительный день там прошел 31 мая.

«Мы привыкли помогать. Мы поддерживаем все такие акции. Если не мы, то никто. Мы все поучаствовали, клиенты наши поучаствовали, и, в принципе, поучаствовал практически каждый, даже не через одного, а наверное, процентов 80 у нас поучаствовало», – отметила тренер женского тренажерного зала V&M Gym Владлена Мигунова.

Ящики с собранными средствами будут вскрыты 2 июня в присутствии сотрудников Российского детского фонда. Этот процесс зафиксируют камеры. Предварительную сумму назовут 4 июня в эфире «Альфа-канала».

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Екатерина PL