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сегодня, 17:16 1

Приамурью с 2018 года будут выделять больше денег на борьбу с пожарами

Приамурью с 2018 года будут выделять больше денег на борьбу с пожарами

Амурская область вошла в число регионов, которым с 2018 года начнут выделять увеличенные суммы на борьбу с лесными пожарами. В закон о распределении бюджетных денег, предназначенных для осуществления мер пожарной безопасности, внесены изменения.

«Субвенции, рассчитанные по обновленной методике, получат традиционно самые неблагополучные с точки зрения лесопожарной обстановки регионы: Республика Бурятия и Республика Саха (Якутия), Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский края, Амурская и Иркутская области. Но вместе с преференциями ужесточится и ответственность», – пояснил глава Минприроды России Сергей Донской.

Средства на борьбу с возгораниями будут распределять, учитывая несколько факторов:

– природная пожарная опасность лесов;

– влияние климатических условий на возникновение лесных пожаров;

– влияние численности проживающего на территории региона населения на возникновение лесных пожаров.

По оценке Рослесхоза, предлагаемый подход в полной мере позволит учесть факторы, влияющие на фактическую горимость лесов при расчете комплексного поправочного коэффициента, что позволит увеличить средства федерального бюджета для регионов, леса которых интенсивно подвержены возникновению лесных пожаров, сообщает пресс-служба Минприроды России.

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#закон #погода #пожары #природа

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    Ну не зря МЧС палы организовывало.

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