В амурской сметане обнаружено трехкратное превышение норм антибиотиков

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В сметане, произведенной в Амурской области, предельно допустимый уровень антибиотика оказался превышен более чем в три раза. Нарушения выявила ветлаборатория Россельхознадзора Приморского края. Специалисты нашли аналогичную проблему и в сметане из Хабаровска – здесь уровень антибиотиков превышен в четыре раза.

В ходе проведения пищевого мониторинга специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора в Уссурийске обнаружили многократное превышение содержания лекарственного препарата хлортетрациклина, относящегося к антибиотикам тетрациклиновой группы. Его нашли в двух пробах сметаны, произведенных в Хабаровском крае и Амурской области.

Лабораторные испытания проводились в рамках пищевого мониторинга за качеством и безопасностью пищевой продукции, находящейся в обороте на территории Российской Федерации.

По информации ветеринарных специалистов, постоянное употребление в пищу продуктов с повышенным содержанием антибиотиков может привести к дисбактериозу, аллергическим реакциям, привыканию и нечувствительности к препарату во время лечения. Кроме того, в продуктах животного происхождения могут находиться бактерии, устойчивые к антибиотикам. Инфицирование этими микроорганизмами опасно, особенно для людей с низким иммунитетом, сообщает управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору Приморского края и Сахалинской области.

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#происшествия

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Василий Кленин