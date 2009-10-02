Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:13 12

В амурской сметане обнаружено трехкратное превышение норм антибиотиков

В амурской сметане обнаружено трехкратное превышение норм антибиотиков
Фото: brjunetka.ru

В сметане, произведенной в Амурской области, предельно допустимый уровень антибиотика оказался превышен более чем в три раза. Нарушения выявила ветлаборатория Россельхознадзора Приморского края. Специалисты нашли аналогичную проблему и в сметане из Хабаровска – здесь уровень антибиотиков превышен в четыре раза.

В ходе проведения пищевого мониторинга специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора в Уссурийске обнаружили многократное превышение содержания лекарственного препарата хлортетрациклина, относящегося к антибиотикам тетрациклиновой группы. Его нашли в двух пробах сметаны, произведенных в Хабаровском крае и Амурской области.

Лабораторные испытания проводились в рамках пищевого мониторинга за качеством и безопасностью пищевой продукции, находящейся в обороте на территории Российской Федерации.

По информации ветеринарных специалистов, постоянное употребление в пищу продуктов с повышенным содержанием антибиотиков может привести к дисбактериозу, аллергическим реакциям, привыканию и нечувствительности к препарату во время лечения. Кроме того, в продуктах животного происхождения могут находиться бактерии, устойчивые к антибиотикам. Инфицирование этими микроорганизмами опасно, особенно для людей с низким иммунитетом, сообщает управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору Приморского края и Сахалинской области.

Просмотров всего: 2250

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • дарина75

    дарина75
    5 часов назад

    а где конкретно,у какого производителя,как узнать?

  • Кварц

    Кварц
    5 часов назад

    Да кто ж тут вам скажет про производителя. Новость пришла из Приморья. Ну сдали молоко от пролеченных антибиотиками коров. Показали анализы наличие веществ, но это ж не значит, что их круглогодично лечат. Ешьте сметану какую любите и не заморачивайтесь. Курение и пиво гораздо вреднее.

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    дарина75

    а где конкретно,у какого производителя,как узнать?



    Думаю, что такая ситуация у всех молочных производителей. Антибиотики добавляют, чтобы кислотность не повышалась.



    И по молоку аналогично. У кого молоко на второй, третий день прокисает?



  • Подполковник

    Подполковник
    4 часа назад

    Партизанское прокисает на 5-6 день. А молокозаводское, и за месяц не прокиснет. Причем то которое они рекламируют как "цельное" или "отборное"

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Подполковник

    Партизанское прокисает на 5-6 день. А молокозаводское, и за месяц не прокиснет. Причем то которое они рекламируют как "цельное" или "отборное"



    Ну вот и весь анализ на антибиотики. И везти никуда не надо.



  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    И сроки хранения "молочных№ продуктов постоянно увеличиваются. Это говорит о том, что там полно консервантов. Я не курю и пиво не пью, так травят продуктами. Промониторили, а что дальше? Вредную продукцию убрали с прилавков, производителей наказали? Все продукты в Амурской области вредны для здоровья. Купила яблок, разрезала, а внутри оно всё коричневое. Зачем повышать пенсионный возраст, когда от такой еды люди и до этой пенсии не доживают.

  • архивная

    архивная
    3 часа назад

    В сметане, произведенной в Амурской области, предельно допустимый уровень антибиотика оказался превышен более чем в три раза.=================== =ЭТО только сметану проверили,а остальные молочные продукты с длительным сроком хранения,и вообще все продукты питания произведенные для простого населения,тоже вызывают опасения,что делать не есть ничего?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Алиса65

    И сроки хранения "молочных№ продуктов постоянно увеличиваются. Это говорит о том, что там полно консервантов. Я не курю и пиво не пью, так травят продуктами. Промониторили, а что дальше? Вредную продукцию убрали с прилавков, производителей наказали? Все продукты в Амурской области вредны для здоровья. Купила яблок, разрезала, а внутри оно всё коричневое. Зачем повышать пенсионный возраст, когда от такой еды люди и до этой пенсии не доживают.



    Кюшай, кюшай, мой хороший.

    Фирма «Адыг-Юрак» из Майкопа наладила регулярные поставки овощей и фруктов из Сирии в Россию. Компания на год заключила контракт с «Магнитом», рассказал «Коммерсанту» владелец фирмы Аслан Панеш.

    По его словам, в Новороссийске уже разгружены первые три контейнера для продуктовой сети. В первую партию входит около 50 т томатов, баклажанов и перца. До 20 июня из Сирии должны поставить еще 12 контейнеров с фруктами — черешней, абрикосами, сливами, персиками общим весом до 240 т. «Адыг-Юрак» планирует ввезти из Сирии 5–6 тыс. т овощей и фруктов до конца лета.

    В пресс-службе «Магнита» подтвердили сотрудничество с «Адыг-Юрак», но отказались от дальнейших комментариев.​

    Подробнее на РБК:

    http://www.rbc.ru/business/31/05/2017/592dfeab9a794786d7f9a9e0?from=main

  • Валентин81

    Валентин81
    3 часа назад

    О чем новость? Если пишете (журналисты) то пишите конкретно у какого производителя, а так это смахивает на какие то сплетни. Кто то где то что то слышал.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад



    Напомним, в начале мая в Амурской области изъяли 50 килограммов некачественной молочной продукции. В ее составе производитель заменил молочный жир на растительный, который может быть опасен для здоровья.



    https://2x2.su/society/news/v-primore-nashli-amurskuyu-smetanu-s-antibiotikami-117856.html

  • Дульсинея

    Дульсинея
    1 час назад

    Валентин81

    О чем новость? Если пишете (журналисты) то пишите конкретно у какого производителя, а так это смахивает на какие то сплетни. Кто то где то что то слышал.



    Журналисты просто не полностью сообщение перепечатали. В оригинале есть еще один абзац :

    Результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Доступ к данной системе имеют ветеринарные службы субъектов Российской Федерации, в том числе Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, в обязанности которых входит контроль оборота продукции животного происхождения в своих регионах. (http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/primorsk/newsDetails.html?id=295170)

    Так что нужно ждать комментарии местных контролирующих органов.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Лечитесь сметаной, она лечебная.

Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

Сбитая возле ОКЦ Благовещенска девушка идет на поправку
Происшествия 26

Волонтеры сообщили о расстреле собак в центре Благовещенска
Происшествия 4

Дело обвиняемого в покушении на убийство юной благовещенки скоро направят в суд
Происшествия

Амурский дальнобойщик опрокинул свою фуру в Иркутской области