«Чудо-женщина», «Спасатели Малибу», «Нелюбовь»: кинопремьеры недели

Фото: tellyday.com

Эта неделя принесет благовещенцам сразу пять кинопремьер. Это фантастический фильм «Чудо-женщина», комедия «Спасатели Малибу», мультфильм «Подводная эра» и две драмы – «Одарённая» и «Нелюбовь». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках в кинотеатрах.

Спасатели Малибу

Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон, и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах.

Актеры: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приянка Чопра, Александра Даддарио, Келли Рорбах. Режиссер: Сет Гордон.

Фильм покажут в АОДНТ, ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Чудо-женщина

Супергеройский фильм режиссёра Пэтти Дженкинс, основанный на одноимённом комиксе издательства DC Comics.

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой – принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

Актеры: Галь Гадот, Робин Райт, Дэвид Тьюлис, Конни Нильсен, Крис Пайн. Режиссер: Пэтти Дженкинс.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Подводная эра

К 2100 году люди покинули нашу планету. Но в глубокой впадине на самом дне океана продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей – пугливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Однако, когда их дому угрожает опасность, мудрый дедушка Дипа, гигантский осьминог Кракен, отправляет их за помощью на другой конец океана. Друзей и присоединившуюся к ним стеснительную мурену Мойру ждет целое море опасных и невероятных приключений…

Актеры: Фил ЛаМарр, Джесс Харнелл, Джефф Беннетт, Дэйв Фенной. Режиссер: Джулио Сото Гарпид.

Мультфильм покажут в ДК профсозюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Одарённая

Драматический фильм от режиссера «Области тьмы» Марка Уэбба. Фрэнк Адлер живет в прибрежном городке во Флориде и воспитывает в одиночку свою необычайно одаренную племянницу Мэри. Но планы парня о спокойной школьной жизни для девочки рушатся, когда о математических способностях ребенка узнает грозная мать Фрэнка Эвелин. У бабушки свои представления о будущем внучки, и ради этого она готова даже разлучить Мэри с Фрэнком.

Актеры: Крис Эванс, МакКенна Грейс, Линдси Дункан, Дженни Слейт, Октавия Спенсер. Режиссер: Том Флинн.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

Нелюбовь

Кинолента режиссёра Андрея Звягинцева. Картина вошла в основную конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля и получила приз жюри. Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно после их очередной ссоры Алёша исчезает.

Актеры: Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс. Режиссер: Андрей Звягинцев.

Ленту можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

Подробное расписание киносеансов размещено в разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо.

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#жизнь #отдых

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Екатерина PL