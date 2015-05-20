Роскомнадзор напомнил компании PornHub об обещанных премиум-аккаунтах
Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский напомнил о том, что один из крупнейших порносайтов PornHub обещал сотрудникам его ведомства подарить премиум-аккаунты за снятие блокировки в России. Об этом сообщает «Лента.ру».
На беседу чиновника с SMM-менеджером порносайта Дмитрием Колодиным, состоявшуюся на мероприятии СПИК-2017, обратил внимание пользователь соцсети «ВКонтакте» Феликс Зинатуллин.
Колодин подтвердил, что во время выступления решил пошутить на эту тему. «Вадим получит премиум, когда “проснётся” офис в Канаде», – отметил он в комментарии к записи Зинатуллина.
В сентябре 2015 года Крыловский районный суд Краснодарского края постановил заблокировать PornHub после того, как обнаружил на сайте «запрещённые законодательством порнографические материалы (изображения, видеоролики, видеофильмы)». В прошлом году Роскомнадзор внёс данный интернет-ресурс в список запрещённых сайтов.
После того как россияне лишились доступа к PornHub, компания завела страницу в соцсети «ВКонтакте», пообещав всем «пострадавшим» два месяца бесплатной премиум-подписки. В апреле нынешнего года ограничение доступа было снято.
Главный офис Pornhub находится в канадском Монреале.
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