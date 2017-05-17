Из-за ремонта на ЗабЖД изменится график движения поездов в Приамурье

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В июне 2017 года изменится график движения некоторых пассажирских поездов, которые проезжают по Амурской области. Изменения вызваны проведением плановых ремонтно-путевых работ на участке Сковородино – Большой Невер. В пресс-службе ЗабЖД пояснили, что точные сроки пока назвать нельзя, но в течение июня они будут вестись.

Так, 3, 5, 9, 11 июня поезд № 325 Нерюнгри – Хабаровск отправится в путь по расписанию. Но от станции Штурм до станции Мухинская пойдет по новому графику – время остановок изменится незначительно – на несколько минут. Далее – от станции Шимановская до конечного пункта – движение поезда будет осуществляться по действующему расписанию.

Ещё один поезд, № 81 Благовещенск – Тында, отправится 3, 5, 9, 11, 15, 17 ,19, 23, 25, 29 июня и 1, 3, 5 июля по расписанию. Затем от станции Ковали до станции Тында пойдет по новому графику, который также будет отличаться незначительно – от нескольких минут до получаса. На станцию Тында поезд прибудет в 3:26 по московскому времени.

Уточнить конкретные изменения в графике по отдельным станциям можно узнать в справочной службе. Также информация о них размещена на вокзалах и остановочных пунктах магистрали.

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#происшествия #транспорт

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Василий Кленин