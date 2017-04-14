Фото: chita.ru

Эксперты Гринпис России проанализировали, сколько случилось природных пожаров весной 2017 года в Амурской области, и сравнили эти данные со средними значениями за 15 лет. Результаты специалистов порадовали. Как сообщает пресс-служба Гринпис, в этом сезоне Приамурье преуспело в защите от природных пожаров.

«Амурская область в этом сезоне пока показывает выдающийся результат по недопущению пожаров на территории региона. К сожалению, область много лет фигурировала весной в лесопожарных сводках как пример региона, где выжигания травы носят тотальный характер и ежегодно становятся причиной массовых лесных пожаров. В этом сезоне, несмотря на довольно опасную погоду, число выжиганий резко (во много раз) сократилось в сравнении с прошлыми годами. В результате остались целы многие водно-болотные угодья, практически ежегодно до этого страдавшие от огня. Резко снизилось число лесных пожаров по сравнению с аналогичными датами прошлых лет», – говорит руководитель противопожарной программы Гринпис России Григорий Куксин.

​Количество термоточек (температурных аномалий, выявленных при помощи космических спутников и распознанных как пожары) в Амурской области. Сравнение среднемноголетних значений за 2002-2015 годы (до запрета поджогов травы), за 2016 год и за весну 2017 года. Данные Гринпис России.

В 2013 году президент России Владимир Путин поручил правительству страны ввести запрет на бесконтрольные выжигания травы. Запрет был окончательно принят в 2015 году. Успехи Приамурья эксперты Гринпис связывают, в том числе, с этим запретом.

В организации поблагодарили за позитивные изменения правительство области, лесников и пожарных.

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#пожары

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Александр Авдеев