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сегодня, 15:51 0

Благовещенск засыпало ледяной крупой

Благовещенск засыпало ледяной крупой
Фото: sreda24.ru

В центре столицы Приамурья вместе с сильным дождём выпала ледяная крупа. Такие осадки случаются при сочетании ливневого дождя и холодной температуры.

«Над Благовещенском находится мощное куче-дождевое облако. Если бы на улице было теплее, был бы возможен град. А при низких температурах крупинки более мелкие, до 3 миллиметров в диаметре, их называют ледяной крупой», – прокомментировала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

В ближайшие дни, по словам синоптиков, в городе сохранится неустойчивая погода. Завтра, 1 июня, ожидается слабый дождь и небольшое повышение температуры. К концу недели существенно потеплеет.

Сегодня ночью в Приамурье ещё возможны заморозки.

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#жизнь #погода #природа

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