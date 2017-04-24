Благовещенск засыпало ледяной крупой
В центре столицы Приамурья вместе с сильным дождём выпала ледяная крупа. Такие осадки случаются при сочетании ливневого дождя и холодной температуры.
«Над Благовещенском находится мощное куче-дождевое облако. Если бы на улице было теплее, был бы возможен град. А при низких температурах крупинки более мелкие, до 3 миллиметров в диаметре, их называют ледяной крупой», – прокомментировала заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.
В ближайшие дни, по словам синоптиков, в городе сохранится неустойчивая погода. Завтра, 1 июня, ожидается слабый дождь и небольшое повышение температуры. К концу недели существенно потеплеет.
Сегодня ночью в Приамурье ещё возможны заморозки.
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