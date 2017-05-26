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В Благовещенске хотят организовать выставку товаров Якутии

В Благовещенске хотят организовать выставку товаров Якутии

Более 400 представителей бизнеса, 138 компаний-участников, 8 тысяч посетителей – с такими результатами закончила свою работу международная выставка «АмурЭкспоФорум–2017». 31 мая в правительстве Амурской области подвели ее итоги и рассказали, как будут реализованы достигнутые деловые соглашения. Также были озвучены новые планы, в частности рассматривается возможность работы выставки якутских товаров.

В этом году на выставке собралось больше товаропроизводителей, чем посредников. Также расширился перечень представленной продукции, и интерес к повышению ее качества. Так, если в прошлом году медали «АмурЭкспоФорума» получили 15 видов товаров, то в 2017 – уже 21, и большинство медалей были золотыми. Расширилась и география участников – на выставке было представлено около 20 регионов России и Китая.

«Хороший пример был у Якутии. В прошлом году приехала одна компания, на этой выставке их было уже четыре. И поступило предложение организовать отдельную выставку товаропроизводителей Якутии, мы сейчас ведём работу», – рассказала исполнительный директор международной выставки «АмурЭкспоФорум–2017» Ксения Ковалёва.

Также на форуме побывал «Российский экспортный центр», который в июне будет бесплатно обучать амурских бизнесменов безрисковому экспорту. Заявки принимаются в Министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.

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#производство #торговля

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