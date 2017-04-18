В Благовещенске вынесли приговор мужчинам, призывавшим в песне убивать полицейских

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Благовещенский городской суд вынес приговор двум жителям областной столицы, которые распевали песню с призывами убивать сотрудников полиции. Мужчины были оштрафованы на крупные суммы.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел 20 апреля 2016 года. Горожане исполняли в одном из гаражей города экстремистскую песню. При этом у них был о четверо слушателей. В песне неоднократно использовались выражения, побуждающие к убийствам полицейских. Ее сочинил один из исполнителей.

Пресс-служба Благовещенского городского суда уточняет, что гараж, где проходил «концерт», находится в районе улицы Ломоносова. В песне под названием «Уничтожай полицай» использовалось выражение «Убей м…» – не менее восьми раз.

В судебном заседании оба горожанина свою вину признали полностью, однако от дачи показаний отказались. Суд посчитал исполнение песни призывом к экстремистской деятельности. Такое деяние относится к преступлениям средней тяжести.

При вынесении приговора одному из исполнителей суд учел условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц, отмечает пресс-служба ведомства.

Смягчающими обстоятельствами суд посчитал признание вины подсудимыми, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, а также молодой возраст одного из исполнителей и несовершеннолетний возраст другого (на момент инцидента).

Было учтено и то, что ранее подсудимые привлекались к административной ответственности за хранение экстремистских материалов.

В итоге суд приговорил несовершеннолетнего молодого человека к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Второго – к штрафу 110 тысяч рублей.

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Александр Авдеев