Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: Виктория Хопатько и Анна Забияко

В четверг, 1 июня, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о том, какая культурная программа ожидает жителей и гостей Благовещенска в рамках празднования Дня города. Об этом слушатели узнают из разговора с начальником управления культуры администрации Благовещенска Викторией Хопатько. Проведут утренний эфир Нино Кохреидзе и Екатерина Кузьмина.

В дневном эфире «Эха» выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Программа будет на тему: «Литературное юродство в русском Харбине. Поэт Леонид Ещин». Собеседник – заведующая кафедрой литературы и мировой художественной культуры АмГУ, профессор, доктор филологических наук Анна Забияко. Ведущий – Михаил Митрофанов.

Ведущие дневного эфира Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL