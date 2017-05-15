Российский учёный нашёл на старых снимках NASA лунный город инопланетян

Фото: kapital-rus.ru

Инопланетный город обнаружил на поверхности Луны российский учёный Валентин Дегтерев. Поселение пришельцев он разглядел, изучая снимки, полученные с поверхности спутника Земли, передаёт «Федеральное агентство новостей».

В своём исследовании российский специалист использовал снимки американского аэрокосмического агентства, сделанные в период с 1969 по 1972 годы. По словам Дегтерева, на некоторых изображениях отчётливо видны поселения представителей внеземной цивилизации, часть из которых расположена прямо в лунных кратерах.

Российский учёный уверен: учёные NASA умышленно скрывают факт существования инопланетян на Луне, поэтому сильно редактируют получаемые снимки.

Со стороны Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства комментариев по данному заявлению не поступало.

Просмотров всего: 2048

#космос #наука

распечатать

Алексей Воскобойников