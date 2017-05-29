В Свободном обсудили вопросы компенсации за разбитые дороги

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В администрации Свободного обсудили компенсационные выплаты на ремонт дорог, по которым строители газопровода «Сила Сибири» доставляют грузы. Тяжелая техника разрушает покрытие, а ремонт одного километра дороги стоит от 10 до 14 миллионов рублей. И. о. главы города Юрий Романов собрал представителей газовой отрасли, чтобы обсудить вопросы выплаты за ущерб.

Во встрече участвовали сотрудники «Газпром трансгаз Томск» и «Ленгазспецстрой». Градоначальник пояснил, что жители города справедливо возмущаются, что дороги разбиваются большегрузным транспортом. Поэтому надо четко определить транспортную схему, чтобы ни одна улица не осталась без компенсаций.

Начальник отдела ЖКХ рассказал, что, согласно транспортной схеме, в соглашении на компенсации нет сразу трех улиц в Северном микрорайоне — Гоголя (1,6 километра), Малиновского (1 километр) и Прудовой (280 метров). Буквально три года назад Малиновского и Прудовая до моста на выезде из города были заасфальтированы, а сейчас разбиваются большегрузами.

В ходе обсуждения также прозвучало, что в 2016 году город по своему плану ремонта потратил 12,196 миллиона рублей на ремонт участка улицы Михайло-Чесноковской от Пушкина до городского кладбища. В этом году по соглашению от газовиков поступили 23 миллиона 312 тысяч рублей на ремонт этой улицы. Поскольку сейчас компании используют для проезда по ней только 500 метров из обозначенных изначально 3,3 километра, эти средства можно перераспределить на другие улицы, которые в соглашении либо не обозначены, либо обозначенных в соглашении средств недостаточно для их ремонта.

На 700 метров улицы Серова на весь период до 2020 года было предусмотрено 2 миллиона 810 тысяч, ее уже разбили, а смета ремонта «тянет» на 6,5 миллиона. Также на улицу Лазо с 2017 по 2020 год предусмотрено 8,8 миллиона рублей — по 2,2 в год, но уже сейчас для ремонта и асфальтирования одного участка протяженностью 826 метров необходимо 7 миллионов.

Также объявляется конкурс на ремонт улицы Станиславского — смета составляет 12 миллионов, по соглашению на нее выделено 13 миллионов.

Пока стороны договорились, что от администрации необходимо письмо ООО «Газпром трансгаз Томск», чтобы согласовать перераспределение средств в рамках соглашения.

Что касается микрорайона Дубовка в Свободном, то здесь за четыре года на ремонт дорог будет выделено 44 миллиона рублей. Уже сейчас есть смета на восемь миллионов для ремонта участка на улицах Котовского и Звёздной. Но необходимо ремонтировать и те улицы, которых нет в соглашении, а фактически они использовались большегрузами: улицы Щорса, Мира, Дубровское шоссе, переулки Яровой и Дубовский – всего на 38 миллионов рублей. Общая сумма позволяет эти ремонты провести даже в течение одного сезона, но проблема в том, что выделение средств запланировано равными долями по 11 миллионов в год.

В завершение заседания Юрий Романов предложил, чтобы от «Газпром трансгаз Томск» был выделен уполномоченный специалист, который согласовывал бы выполненный объем ремонтов. Раз средства на ремонт дорог поступают от газовиков, то администрация должна отчитаться, что полностью выполняет свои обязательства по соглашению, а все деньги использованы по прямому назначению, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

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#Свободный #транспорт

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Василий Кленин