В Белогорске мотоциклист протаранил автобусную остановку

Фото: balashover.ru

Накануне в Белогорске произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водитель 1985 года рождения врезался в автобусную остановку в районе улицы Ленина. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

По информации ведомства, мотоциклист не справился с управлением. На месте происшествия работали пожарные. Они провели сбор информации и отключили аккумуляторную батарею мотоцикла.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» уточнили, что водитель управлял транспортным средством, будучи лишенным водительских прав. В результате аварии он получил травмы. Других пострадавших в ДТП нет.

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Александр Авдеев