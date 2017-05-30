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сегодня, 14:58 5

В Белогорске мотоциклист протаранил автобусную остановку

В Белогорске мотоциклист протаранил автобусную остановку
Фото: balashover.ru

Накануне в Белогорске произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водитель 1985 года рождения врезался в автобусную остановку в районе улицы Ленина. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

По информации ведомства, мотоциклист не справился с управлением. На месте происшествия работали пожарные. Они провели сбор информации и отключили аккумуляторную батарею мотоцикла.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» уточнили, что водитель управлял транспортным средством, будучи лишенным водительских прав. В результате аварии он получил травмы. Других пострадавших в ДТП нет.

Просмотров всего: 729

#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    7 часов назад

    Сезон открыт...

  • ММС

    ММС
    5 часов назад

    А вы знаете, что в целом Амурская область по уровню IQ стоит почти на последнем месте.

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Рыба гниёт с головы, какой уровень у власти... А вообще по статистике почему - то трансплртные средства всегда въезжают в остановки, поэтому я на них никогда ни стою и не сижу и никому не советую Труднее, конечно, людям пожилым, которые не могут стоять.

  • DeathRow

    DeathRow
    4 часа назад

    Блин, опять народ на улицы выйдет, будут жечь покрышки против остановок ;-(

  • Генрих VI

    Генрих VI
    4 часа назад

    DeathRow

    Блин, опять народ на улицы выйдет, будут жечь покрышки против остановок ;-(



    ..., а потом протестовать по поводу незаконной установки вдоль дорог опор ЛЭП и высадки деревьев

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