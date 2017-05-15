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31мая
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сегодня, 14:17 0

Амурчан смутила разметка, нанесенная на грунтовую дорогу

Амурчан смутила разметка, нанесенная на грунтовую дорогу
Фото: vk.com/blagalive

В социальных сетях появилась фотография из села Козьмодемьяновка Тамбовского района. На ней запечатлена грунтовая дорога, на которую нанесли дорожную разметку. Снимок собрал более 5 тысяч просмотров. В комментариях люди недоумевают, почему разметку нанесли на грунтовку, ведь это положено делать на асфальтовом покрытии.

«Видать, по документам там асфальт», – предположил один из пользователей. Другие обвинили дорожные службы и их начальство.

И.о. главы Тамбовского района Александр Злобин сообщил ИА «Амур.инфо», что разметка, о которой идет речь, пробная.

«По заказу управления автомобильных дорог Амурской области в том районе подрядчик проводил работы по нанесению разметки. По технологии, для того чтобы начать работу, необходимо проверить соответствующее оборудование. Рабочие наносят пробную разметку на грунтовом покрытии для того, чтобы потом эту тестовую разметку можно было убрать – либо засыпать, либо перекопать. В этом случае разметку нанесли, но не убрали. Почему, пока неясно», – рассказал Александр Злобин.

Просмотров всего: 421

#интернет #транспорт

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