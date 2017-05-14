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сегодня, 14:05 0

Хабаровский клоун украл у матери телевизор, чтобы купить игрушки и шарики

Хабаровский клоун украл у матери телевизор, чтобы купить игрушки и шарики
Фото: ЯПлакалъ

В Хабаровске сотрудники уголовного розыска совместно с патрульным экипажем задержали клоуна-грабителя. Об этом сообщает ИА «Дейта». Злоумышленник, неофициально подрабатывающий аниматором, столкнулся с финансовыми трудностями и обратился к своей матери за помощью. Женщина сыну в просьбе отказала.

Поняв, что спор и ругань ни к чему не приведут, задержанный вынес из квартиры телевизор стоимостью более 20 тысяч рублей. Как объяснил сам горе-аниматор, похищенную технику он собирался продать, чтобы потом накупить игрушек и надувных шаров.

Сбыться мечте клоуна было не суждено – похитителя задержали с телевизором в руках.

Технику вернули законной владелице, нерадивому сыну выдали подписку о невыезде.

Следствие по делу продолжается.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия

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