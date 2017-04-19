Для аграриев Приамурья могут ввести новые огромные налоги

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В конце 2017 года российские аграрии могут столкнуться с необходимостью платить крупные налоги за использование навоза и помета. Как пишет ИА Znak, их причислили к отходам 3-4 класса опасности.

По словам сенатора Сергея Лисовского, навоз и помет птицы были «незаметно» переведены в отходы соответствующих классов опасности из категории органических удобрений в 2014 году. И регулированием этого вопроса теперь занимается не минсельхоз, а министерство природных ресурсов и экологии.

«Если закон начнет работать, как прописан, наш сельхозпроизводитель должен будет платить огромные налоги за использование навоза и помета. Техник, который раньше перевозил, буртовал, распылял эти удобрения на поля, должен будет получать лицензию. Техника, которая используется при перемещении навоза и помета, должна быть лицензирована и стоять отдельно от другой техники», – говорит Лисовский. Он отметил, что при этом на средних и малых предприятиях один трактор и один механизатор обрабатывают все поля.

Налог на экологический сбор, который должен будет платить сельхозпроизводитель, обойдется для свинокомплекса в 100 тысяч голов в сумму 130 миллионов рублей в год. «Всем предприятиям, видимо, надо закрываться», – делает вывод Сергей Лисовский.

Он говорит, что, по всей видимости, закон писали люди, которые не понимают в сельскохозяйственном производстве.

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#закон #налоги #сельское хозяйство

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Александр Авдеев