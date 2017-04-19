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сегодня, 13:40 7

Для аграриев Приамурья могут ввести новые огромные налоги

Для аграриев Приамурья могут ввести новые огромные налоги
Фото: info-rm.com

В конце 2017 года российские аграрии могут столкнуться с необходимостью платить крупные налоги за использование навоза и помета. Как пишет ИА Znak, их причислили к отходам 3-4 класса опасности.

По словам сенатора Сергея Лисовского, навоз и помет птицы были «незаметно» переведены в отходы соответствующих классов опасности из категории органических удобрений в 2014 году. И регулированием этого вопроса теперь занимается не минсельхоз, а министерство природных ресурсов и экологии.

«Если закон начнет работать, как прописан, наш сельхозпроизводитель должен будет платить огромные налоги за использование навоза и помета. Техник, который раньше перевозил, буртовал, распылял эти удобрения на поля, должен будет получать лицензию. Техника, которая используется при перемещении навоза и помета, должна быть лицензирована и стоять отдельно от другой техники», – говорит Лисовский. Он отметил, что при этом на средних и малых предприятиях один трактор и один механизатор обрабатывают все поля.

Налог на экологический сбор, который должен будет платить сельхозпроизводитель, обойдется для свинокомплекса в 100 тысяч голов в сумму 130 миллионов рублей в год. «Всем предприятиям, видимо, надо закрываться», – делает вывод Сергей Лисовский.

Он говорит, что, по всей видимости, закон писали люди, которые не понимают в сельскохозяйственном производстве.

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#закон #налоги #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Rik

    Rik
    55 минут назад

    По всей видимости, у нас в стране законы пишут люди, который вообще ничего не понимают.

  • 55

    55
    54 минуты назад

    Пакость на пакости. Как после такого у людей поднимается рука голосовать за едросню(

  • Myxira

    Myxira
    51 минута назад

    Ну вот и дожили до налога на г-но...

  • архивная

    архивная
    48 минут назад

    ой с каждым днем все налоги и налоги с населения придумывают,ни дня без налога нового,зато видать работает правительство.

  • архивная

    архивная
    41 минута назад

    а интересно к какому классу относится человеческое г--но ,а?я думаю вреднее будет,что едим,пьем,лекарства и т.д.

  • Oldlord

    Oldlord
    38 минут назад



    могут ввести новые огромные налоги



    Могут? Значит введут.

    К гадалке не ходи...

  • 5amur

    5amur
    37 минут назад

    Поддержка местного отечественного сельхозтоваропроизводителя в действии... Меня всегда поражает, ну большинство граждан понимает, что это не есть хорошо, вопреки этому кто-то это делает. Но не разу этот кто-то не ответил перед гражданами.

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