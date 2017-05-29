В первый день лета немного потеплеет: прогноз погоды в Амурской области на 1 июня

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В Амурской области 1 июня установится переменная облачность, в отдельных районах пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Ночью местами по центральным и южным районам ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов. Северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, днем его порывы местами достигнут 14 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье составит 3…8 градусов тепла, при прояснении понижаясь до минус 3 градусов. Днем термометры покажут 15…20 градусов выше нуля.

В Благовещенске в первый день лета ожидается переменная облачность, ночью будет без существенных осадков, днем временами пройдет слабый дождь. Северо-восточный ветер ночью наберет скорость 3-8 метров в секунду, днем – 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 4…6 градусов тепла, днем термометры покажут 16…18 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL