Амурчанин пытался перебросить наркотики через стену исправительной колонии

Фото: vestikavkaza.ru

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков белогорской полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Предварительно установлено, что амурчанин 1986 года рождения собирался перебросить наркотики на территорию исправительного учреждения в селе Возжаевка. В итоге подозреваемого задержали на прилегающей к колонии территории.

В ходе осмотра места происшествия было изъято два свертка с порошкообразным и смолоподобным веществом. В результате проведенного исследования установлено, что это героин весом 0,26 грамма и гашишное масло весом более двух граммов.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», сообщает амурское управление МВД.

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Екатерина PL