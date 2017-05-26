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сегодня, 12:58 0

Для амурских детей из детдомов устроили праздник в «Аллюре»

Для амурских детей из детдомов устроили праздник в «Аллюре»
Фото: КСК "Аллюр"

211 ребятишек из домов-интернатов Амурской области побывали на благотворительном празднике «День доброты», который прошел в конноспортивном клубе «Аллюр». Они посмотрели показательные выступления спортсменов клуба, смогли сами покататься на лошадях и побывали на экскурсии в конюшне.

Праздник приурочен к Международному дню защиты детей и проводился в рамках реализации социального проекта «Радужное детство».

Ребята из детских домов привезли с собой рисунки на заданную тему: «Мой единорог», «Радужная пони», «Лошадь моей мечты». В дальнейшем их напечатают а баннере и организуют выставку на втором мероприятии проекта «В гостях у единорога», который пройдет 26 августа для семей, воспитывающих детей-инвалидов.

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#дети #животные #отдых #праздники

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