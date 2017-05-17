Виталий Ребизант: таблички на памятнике вождю не было и не будет

Инициатива по возвращению таблички с именем на памятник Владимиру Ленину на центральной площади Благовещенска является незаконной и не имеющей исторического основания. Об этом проинформировали начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант и представитель управления культуры города Юрий Артюшенко.

Как сообщало Амур.инфо, инициативные благовещенцы объявили сбор средств на изготовление и установку таблички на памятнике Ленину на главной площади города. По их сведениям, при реконструкции табличка с именем вождя была демонтирована.

Такой таблички на памятнике никогда не было, уверяет начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант. «Скульптуру установили в 1959 году. Никакой надписи на постаменте не было. Соответственно, информация о том, что табличку надо вернуть, недостоверна. Возвращать попросту нечего. Мы на данном объекте не согласуем никаких табличек, необходимо сохранить исторический облик памятника», – добавил Виталий Александрович.

Вместе с тем в инспекции признают необходимость информационной надписи на скульптурном комплексе на главной площади Благовещенска. Установить её планируют в этом году на трибуне, которая также является архитектурным памятником. На табличке будет написан год установки, имя скульптора и информация о том, что данный памятник охраняется государством.

Сбор денег на табличку сейчас приостановлен. «Как только нам стало известно о том, что нам не согласуют установку, мы остановили акцию. Уже собранные суммы мы вернём людям», – сообщил корреспонденту Амур.инфо координатор акции по установке Иван Шевкун.

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Анастасия Болотина