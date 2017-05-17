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Виталий Ребизант: таблички на памятнике вождю не было и не будет

Виталий Ребизант: таблички на памятнике вождю не было и не будет

Инициатива по возвращению таблички с именем на памятник Владимиру Ленину на центральной площади Благовещенска является незаконной и не имеющей исторического основания. Об этом проинформировали начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант и представитель управления культуры города Юрий Артюшенко.

Как сообщало Амур.инфо, инициативные благовещенцы объявили сбор средств на изготовление и установку таблички на памятнике Ленину на главной площади города. По их сведениям, при реконструкции табличка с именем вождя была демонтирована.

Такой таблички на памятнике никогда не было, уверяет начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант. «Скульптуру установили в 1959 году. Никакой надписи на постаменте не было. Соответственно, информация о том, что табличку надо вернуть, недостоверна. Возвращать попросту нечего. Мы на данном объекте не согласуем никаких табличек, необходимо сохранить исторический облик памятника», – добавил Виталий Александрович.

Вместе с тем в инспекции признают необходимость информационной надписи на скульптурном комплексе на главной площади Благовещенска. Установить её планируют в этом году на трибуне, которая также является архитектурным памятником. На табличке будет написан год установки, имя скульптора и информация о том, что данный памятник охраняется государством.

Сбор денег на табличку сейчас приостановлен. «Как только нам стало известно о том, что нам не согласуют установку, мы остановили акцию. Уже собранные суммы мы вернём людям», – сообщил корреспонденту Амур.инфо координатор акции по установке Иван Шевкун.

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#городская власть #жизнь #история #культура #память

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • sergey290684

    sergey290684
    1 час назад

    А оно вообще надо? Что ни кто не знает что это стоит Ленин?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Уже собранные суммы мы вернем людям" - чего денежные средства трелевать? Согласовали бы меж собой, да направили на иные благие цели)

    В.И. Ленин точно бы одобрил

  • архивная

    архивная
    58 минут назад

    Весь мир знает, что это В.И.Ленин,даже приезжающие китайские делегации знают,вообще интересно бы знать в каком году построен памятник и кем.

  • ay

    ay
    39 минут назад

    А почему Ребизант не возражает когда на другие памятники (архитектуры) крутят свежие таблички? И почему он уверен, что таблички у памятника не будет? Вот (чисто гипотетически) сметёт волна народного гнева едроназначенцев и будет строить новый социализм, там и табличка подоспеет. Не?

  • Oldlord

    Oldlord
    30 минут назад

    Табличка нужна!

    Это однозначно!

  • Mainer

    Mainer
    21 минута назад

    Oldlord

    Табличка нужна!



    Кому?

  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад

    Mainer

    Oldlord

    Табличка нужна!



    Кому?



    Подрастающему поколению.



  • Nabivachev

    Nabivachev
    14 минут назад

    я недопонял, про какой комплекс, на который табличка все-таки нужна, идет речь? Про всё, что есть на площади, включая памятник? или это только про ту штуковину, по которой скейтеры катаются?

  • slunopotam

    slunopotam
    13 минут назад

    Oldlord

    Mainer

    Oldlord

    Табличка нужна!



    Кому?



    Подрастающему поколению.



    А подрастающему поколению оно точно нужно? Может, оно само должно решать, что ему нужно? Хватит уже расписываться за других. За себя решай, а за других они уж как-то сами, без сопливых.

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