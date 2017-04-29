В центре Благовещенска начали сносить незаконный гараж

В среду, 31 мая, в самом центре Благовещенска начали ломать гараж, построенный незаконно. Снос строения организовали приставы, которые исполнили решение суда, вынесенного еще в 2013 году. Специальная подрядная организация планирует вести работы по демонтажу два дня.

Незаконный гараж находится в районе улицы Ленина, 165. Владельцем его является девушка 1992 года рождения. По информации приставов-исполнителей, после того как суд вынес решение о сносе незаконной постройки, владелица некоторое время поддерживала ними связь, но затем перестала отвечать. Поэтому было принято решение о сносе гаража. Владелице направили письменное уведомление, однако она не явилась.

Работу по демонтажу проводит специализированная подрядная организация.

«Сначала мы вскрыли гараж, составили опись имеющегося имущества. Потом его вывезут и поместят на хранение. Затем должнику будут выставлены расходы за совершение исполнительских действий, которые тот должен будет оплатить. Если добровольно должник расходы не оплатит, то арестованное имущество будет реализовано в счет погашения долга», – рассказал судебный пристав-исполнитель Сергей Петров.

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Василий Кленин