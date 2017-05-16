Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:06 0

Минэкономразвития прогнозирует нулевой рост пенсий до 2035 года

Минэкономразвития прогнозирует нулевой рост пенсий до 2035 года
Фото: uralinform.ru

Министерство экономического развития (МЭР) закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный экономическим ведомством.

Из представленных в прогнозе демографических параметров следует, что рост занятости в России может быть достигнут при повышении пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В таком случае число пенсионеров к 2035 году сократится на 7 миллионов человек (23 %) в сравнении с текущим годом, а число занятых россиян вырастет на один миллион. Если же отказаться от такой реформы, пояснили в МЭР, то количество пенсионеров увеличится на 5,4 миллиона человек, а трудоспособных граждан станет меньше на 3,2 миллиона.

Также из прогноза министерства следует, что к 2035 году пенсии в реальном выражении вырастут лишь на 2,5 %, а в ближайшие пять лет будет и вовсе наблюдаться их сокращение.

При реальном росте страховых пенсий в 2,5 % пенсии неработающих пенсионеров к 2035 году в реальном выражении увеличатся на 20 %, что в пересчёте на рубли составит чуть более 13 тысяч, а пенсии неработающих пенсионеров увеличатся до 15,5 тысячи рублей.

В Минэкономразвития также отметили, что, благодаря сокращению отношения пенсий к зарплате с 35 % до 22 % и уменьшению числа пенсионеров, отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда снизится с 28 % до 15 %, что простимулирует рост производительности и инвестиций.

Планируется, что при успешной реализации реформ доходы за ближайшие 20 лет увеличатся на 55 %, реальные зарплаты – на 56,5 %, экономика – на 78 %.

Просмотров всего: 230

#Пенсионный фонд #работа #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

О проблемах амурских бизнесменов доложили президенту

Общество 9

На месте военного городка в Свободном построят микрорайон для работников ГПЗ
Происшествия 12

Неопознанный объект проделал дыру в балконном стекле у благовещенца
Власть

Крупные инвестпроекты и перспективы сотрудничества обсудили российские и китайские бизнесмены