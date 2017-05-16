Минэкономразвития прогнозирует нулевой рост пенсий до 2035 года

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Министерство экономического развития (МЭР) закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный экономическим ведомством.

Из представленных в прогнозе демографических параметров следует, что рост занятости в России может быть достигнут при повышении пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В таком случае число пенсионеров к 2035 году сократится на 7 миллионов человек (23 %) в сравнении с текущим годом, а число занятых россиян вырастет на один миллион. Если же отказаться от такой реформы, пояснили в МЭР, то количество пенсионеров увеличится на 5,4 миллиона человек, а трудоспособных граждан станет меньше на 3,2 миллиона.

Также из прогноза министерства следует, что к 2035 году пенсии в реальном выражении вырастут лишь на 2,5 %, а в ближайшие пять лет будет и вовсе наблюдаться их сокращение.

При реальном росте страховых пенсий в 2,5 % пенсии неработающих пенсионеров к 2035 году в реальном выражении увеличатся на 20 %, что в пересчёте на рубли составит чуть более 13 тысяч, а пенсии неработающих пенсионеров увеличатся до 15,5 тысячи рублей.

В Минэкономразвития также отметили, что, благодаря сокращению отношения пенсий к зарплате с 35 % до 22 % и уменьшению числа пенсионеров, отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда снизится с 28 % до 15 %, что простимулирует рост производительности и инвестиций.

Планируется, что при успешной реализации реформ доходы за ближайшие 20 лет увеличатся на 55 %, реальные зарплаты – на 56,5 %, экономика – на 78 %.

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#Пенсионный фонд #работа #экономика

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Алексей Воскобойников