Минэкономразвития прогнозирует нулевой рост пенсий до 2035 года
Министерство экономического развития (МЭР) закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный экономическим ведомством.
Из представленных в прогнозе демографических параметров следует, что рост занятости в России может быть достигнут при повышении пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В таком случае число пенсионеров к 2035 году сократится на 7 миллионов человек (23 %) в сравнении с текущим годом, а число занятых россиян вырастет на один миллион. Если же отказаться от такой реформы, пояснили в МЭР, то количество пенсионеров увеличится на 5,4 миллиона человек, а трудоспособных граждан станет меньше на 3,2 миллиона.
Также из прогноза министерства следует, что к 2035 году пенсии в реальном выражении вырастут лишь на 2,5 %, а в ближайшие пять лет будет и вовсе наблюдаться их сокращение.
При реальном росте страховых пенсий в 2,5 % пенсии неработающих пенсионеров к 2035 году в реальном выражении увеличатся на 20 %, что в пересчёте на рубли составит чуть более 13 тысяч, а пенсии неработающих пенсионеров увеличатся до 15,5 тысячи рублей.
В Минэкономразвития также отметили, что, благодаря сокращению отношения пенсий к зарплате с 35 % до 22 % и уменьшению числа пенсионеров, отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда снизится с 28 % до 15 %, что простимулирует рост производительности и инвестиций.
Планируется, что при успешной реализации реформ доходы за ближайшие 20 лет увеличатся на 55 %, реальные зарплаты – на 56,5 %, экономика – на 78 %.
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