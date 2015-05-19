Мама Вероники Сутунковой, одной из героинь прошлых телемарафонов, рассказала о ее состоянии

Во время телемарафона «Крылья», который пройдет в Благовещенске 4 июня, «Альфа-канал» в прямом эфире будет собирать деньги для Арсения Реснянского, Жени Дудченко и ребятишек с диагнозом ДЦП. Пока идет подготовка к мероприятию, корреспондент телекомпании навестит одну из героинь прошлых телемарафонов. В 2015 году «Крылья» помогли Веронике Сутунковой.

Сейчас девочке 11 лет. В 2015 году, когда Вероника стала героиней телемарафона «Крылья», ей требовалось обследование.

«Около года нам поставили диагноз ДЦП. Тогда нам еще сделали МРТ шейного позвонка, там оказался лишний позвонок, а уже в год нам поставили эпилепсию. И лечение закончилось на всем этом», – рассказывала тогда мама Вероники Евгения Сутункова.

Чтобы пройти реабилитацию при ДЦП, нужно знать сопутствующие заболевания и назначить лечение по эпилепсии. Сделать это в Благовещенске не смогли. Веронику готовы были принять в хабаровском частном центре. Дорогу и обследование удалось оплатить благодаря телемарафону «Крылья». В 2015 году во время акции удалось собрать почти 400 тысяч рублей. Часть этой суммы предназначалась для Вероники.

«Нашли, конечно, у нас еще потерю слуха и зрения. Нам под вопросом поставили синдром Ретта, синдром Арнольда-Киари добавили. То есть добавились заболевания, но хотя бы диагностика была проведена», – поделилась мать девочки Евгения Сутункова.

Денег хватило и на поездку в Москву. Там Вероника прошла курс реабилитации. С помощью массажа и лечебной физкультуры удалось выпрямить ноги ребенку. А значит, дать шанс на то, что Вероника сможет ходить. Сейчас девочка весит 15 килограммов. Носить ее на руках маме становится все тяжелей.

Но после такого эффективного лечения нужно было сразу получить туторы. Это ортопедическое приспособление для фиксирования конечностей. Закрепить полученный результат не получилось. Изделия выдали слишком поздно.

«Нам надо было в течение недели-двух получить их, надеть. Мы получили только через два месяца. Там нам выпрямили их вообще», – сказала Евгения Сутункова.

Тем не менее мама Вероники не отчаивается. Она ежедневно занимается с ребенком и готовит документы, чтобы по квоте пройти реабилитацию в Москве. Евгения Сутункова – вдова, воспитывает пятерых детей одна. Денег на новую реабилитацию не собирает. Пытается заработать сама дома. Всей семьей они делают торты и пирожные на заказ, мыло и скрабы. Выйти на работу вне дома Евгения не может. Все свое время она проводит с ребенком-инвалидом.

«Мы призываем вас принять участие в телемарафоне "Крылья", который работает, помогает детям с ограниченными возможностями. Подарите частичку себя. Частичку своего добра, своей любви детям с ограниченными возможностями», – добавила Евгения.

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#жизнь #здоровье #Телемарафон Крылья

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Екатерина PL