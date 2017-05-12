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«Не доставайся ж никому»: кузбассовец сжёг машину перед зданием приставов

«Не доставайся ж никому»: кузбассовец сжёг машину перед зданием приставов
Фото: news.vse42.ru

Житель города Белова (Кемеровская область) демонстративно сжёг свой легковой автомобиль, не желая отдавать его за долги. Свою акцию кузбассовец устроил прямо напротив здания местного отдела судебных приставов во вторник, 30 мая. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Как рассказал журналистам один из очевидцев происшествия, автовладелец не хотел, чтобы представители службы судебных приставов описали и арестовали его машину, поэтому решился на столь отчаянный шаг.

Ранее другой житель Кемеровской области, также не желая отдавать машину приставам, спрятал её в сугробе.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    1 час назад

    Приставам можно снять с неё диски и продать их

  • Бивис

    Бивис
    1 час назад

    машины нет а долг есть

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Интересная логика. Долг то остался, а машины теперь нет. Верх идиотизма!

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