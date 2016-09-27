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Через год после реконструкции на улице Мухина начал проваливаться асфальт

Через год после реконструкции на улице Мухина начал проваливаться асфальт

В Благовещенске на перекрестке улицы Мухина и Игнатьевского шоссе, реконструкцию которого провели в 2016 году, на проезжей части начал проваливаться асфальт. Житель города увидел небольшие ямки несколько дней назад и прислал в редакцию ИА «Амур.инфо» фотографии и видео с разрушенным дорожным покрытием.

Судя по изображению, ямки пока небольшие и неглубокие, но асфальт просел, и вода может подмыть грунт дальше.

«Я их заметил несколько дней назад, – рассказал благовещенец. – Видно, что под асфальтом уже вымыло грунт. Если начнутся ливневые дожди, то промоина вырастет. И если по этому месту проедет большегрузная техника, то асфальт провалится. Придется перекрывать улицу на длительные ремонтные работы, а транспорт заполнит улицу Калинина».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», участок улицы Мухина, примыкающий к Игнатьевскому шоссе, реконструировали в прошлом году. Работы велись с начала июня до конца сентября 2016 года. Перекресток был перестроен радикально, дорожное покрытие полностью сменили. И менее чем через год его начало размывать.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что если дорожное покрытие разрушается, то его должен ремонтировать подрядчик, выполнявший работы, поскольку существует пятилетний гарантийный срок.

Сообщать властям о повреждении дорог можно через Интернет – на сайте администрации имеется специальная кнопка «Задай вопрос администрации». Или обратиться в приемную городского управления ЖКХ по телефону 661–861. Кроме того, информацию можно сообщить в ГИБДД.

Просмотров всего: 2350

#происшествия #строительство #транспорт

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • sabotazh

    sabotazh
    3 часа назад

    Ну что ж такое то у нас с дорогами... Новая ведь. От слова совсем новая. Что происходит? Может подземные черви грунт съедают?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Трамп виноват.

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    пытаюсь зайти на сайт администрации - страница недоступна пишет

  • Бодрячок

    Бодрячок
    3 часа назад

    Саровское ворье

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    А кто нибудь видел в соседнем Хейхе такие ямы на дорогах ? Я нет . Поэтому списывать на тяжелые природные условия нельзя. Но ещё раз предлагаю в качестве эксперимента привлечь к дорожным работам не таджиков и узбеков , а Китайские дорожные компании . Уверен , что и стоимость дорожного полотна будет ниже .

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    2 часа назад

    Бодрячок

    Саровское ворье



    На которых памятник Ленину давно уже показывает?

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    sabotazh

    Ну что ж такое то у нас с дорогами... Новая ведь. От слова совсем новая. Что происходит? Может подземные черви грунт съедают?



    Наземные...

  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    Юрий Щукин

    Бодрячок

    Саровское ворье



    На которых памятник Ленину давно уже показывает?



  • ЛёхаЛёха

    ЛёхаЛёха
    2 часа назад

    Да все как обычно, аукцион на работы "выиграл" один подрядчик, потом передал субподрядчику, тот другому субподрядчику. https://www.youtube.com/watch?v=4dtuaiz7Yzs

  • ЛёхаЛёха

    ЛёхаЛёха
    2 часа назад

    Показательный ролик

  • Аленький

    Аленький
    2 часа назад

    Да о чем вы говорите, через год. Там тротуар просел, они еще дорогу не доделали.

  • alexalg

    alexalg
    2 часа назад

    им всё мало....Целый Год дорога простояла,...Ролик огонь

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Что и требовалось доказать. Они ещё полгода людей мучали, видимость работы создавали. Хотя такую работу можно было и за месяц сляпать. Жаль, что в России нет прокуратуры.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Юрий Щукин

    Бодрячок

    Саровское ворье



    На которых памятник Ленину давно уже показывает?



    Ну, хоть Ленин нашел этих виновников. Еще бы Сталин наказал их по полной, и на том свете тоже.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    это напылили из окопов

  • Абонент не Абонент

    Абонент не Абонент
    1 час назад

    Уберите свои грязные руки от САРа. Люди реально сделали красивую и понятную развязку, вместо того убожества, которое там было. Подумаешь- 2 ямки вылезли. Сколько платят платят - за столько и делают.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    58 минут назад

    Абонент не Абонент

    Уберите свои грязные руки от САРа. Люди реально сделали красивую и понятную развязку, вместо того убожества, которое там было. Подумаешь- 2 ямки вылезли. Сколько платят платят - за столько и делают.



    Тролль?

  • Абонент не Абонент

    Абонент не Абонент
    51 минута назад

    Нет

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    30 минут назад

    Абонент не Абонент

    Нет



    Гарантия же на свои услуги тоже есть у САРа? А ведь данному полотну и года нет....

  • Кварц

    Кварц
    9 минут назад

    Прекрасная дорога получилась. Нормальная понятная развязка. Очень удобно и водителям и пешеходам. Благоустроенная территория.

    Сделать хорошую дорогу гораздо труднее, чем из мухи слона.

    После зимы грунт оттаял, где-то пустота просела, заделают и все забудут. Но кусочек "грязи" в наших СМИ останется.

    Почаще бы хвалили людей за работу, а не искали соринку в чужом глазу, не видя в своём бревна.

  • Rii

    Rii
    1 минута назад

    В других местах могут делать дороги, чтоб и красиво и понятно - и асфальт не разрушался... Здесь претензии то не к структуре перекрестка, а качеству... В горных местностях дороги десятилетия стоят, где условия значительно сложнее, а тут....

    Делать нужно качественно - будут хвалить....

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