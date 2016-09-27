Через год после реконструкции на улице Мухина начал проваливаться асфальт

В Благовещенске на перекрестке улицы Мухина и Игнатьевского шоссе, реконструкцию которого провели в 2016 году, на проезжей части начал проваливаться асфальт. Житель города увидел небольшие ямки несколько дней назад и прислал в редакцию ИА «Амур.инфо» фотографии и видео с разрушенным дорожным покрытием.

Судя по изображению, ямки пока небольшие и неглубокие, но асфальт просел, и вода может подмыть грунт дальше.

«Я их заметил несколько дней назад, – рассказал благовещенец. – Видно, что под асфальтом уже вымыло грунт. Если начнутся ливневые дожди, то промоина вырастет. И если по этому месту проедет большегрузная техника, то асфальт провалится. Придется перекрывать улицу на длительные ремонтные работы, а транспорт заполнит улицу Калинина».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», участок улицы Мухина, примыкающий к Игнатьевскому шоссе, реконструировали в прошлом году. Работы велись с начала июня до конца сентября 2016 года. Перекресток был перестроен радикально, дорожное покрытие полностью сменили. И менее чем через год его начало размывать.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что если дорожное покрытие разрушается, то его должен ремонтировать подрядчик, выполнявший работы, поскольку существует пятилетний гарантийный срок.

Сообщать властям о повреждении дорог можно через Интернет – на сайте администрации имеется специальная кнопка «Задай вопрос администрации». Или обратиться в приемную городского управления ЖКХ по телефону 661–861. Кроме того, информацию можно сообщить в ГИБДД.

Просмотров всего: 2350

#происшествия #строительство #транспорт

распечатать

Василий Кленин