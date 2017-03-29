Ушла из жизни одна из первых девушек Джеймса Бонда

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Британская актриса Молли Питерс, известная по роли в четвёртом фильме об агенте 007 Джеймсе Бонде, скончалась в возрасте 75 лет. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил телеканал Fox News, передаёт ТАСС.

Причина смерти актрисы остается на данный момент неизвестной.

Молли Питерс родилась 15 марта 1942 года. В четвёртом фильме бондианы под названием «Шаровая молния», вышедшем в 1965 году, она сыграла подругу легендарного суперагента патрицию Фиринг. Роль Джеймса Бонда в этом фильме исполнил актёр Шон Коннери.

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Алексей Воскобойников