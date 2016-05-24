Преднамеренно обанкротившись, продавцы сои нанесли ущерб заказчикам в 40 миллионов рублей

В Амурской области завершено расследование уголовного дела по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Два амурчанина – учредитель и гендиректор компании, занимавшейся выращиванием и перепродажей сои, – продали свой товар нескольким фирмам из разных регионов России. Но, получив деньги, сою заказчикам они так не доставили. Чтобы не возвращать долги, обвиняемые решили обанкротить свое ООО.

Для этого они привлекли свою родственницу, являющуюся генеральным директором организации, подобной их. Обвиняемые подписали с ней договоры и бухгалтерские документы, согласно которым фирма женщины якобы поставила сою в адрес их ООО. Однако они данную сделку не оплатили, чем создали своей фирме фиктивную кредиторскую задолженность.

Затем эти общества с ограниченной ответственностью якобы заключили между собой мировое соглашение о выплате задолженности в рассрочку, которое также не было исполнено. Это послужило основанием об обращении фирмы, продавшей сою, в суд о признании фирмы обвиняемых банкротом. Соответственно, они не смогли рассчитаться по своим обязательствам и с остальными кредиторами.

Общая сумма ущерба по уголовному делу составила более 40 миллионов рублей. Свою вину обвиняемые не признали. Несмотря на это, следователи собрали достаточное количество доказательств, указывающих на виновность обвиняемых в совершении преступления.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в суд. Согласно действующему законодательству, за совершение преднамеренного банкротства злоумышленникам может грозить до 6 лет лишения свободы, сообщает амурское управление МВД.

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Екатерина PL