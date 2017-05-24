«Она лгунья, лгунья»: песня про Терезу Мэй стала хитом в Великобритании (видео)

Фото: youtube.com

Песня, обличающая британского премьера Терезу Мэй во лжи, стремительно набирает популярность в Великобритании. Композиция Liar Ge2017, опубликованная 26 мая группой Captain Ska, заняла второе место по числу скачиваний в национальном чарте медиаплеера iTunes, передаёт ТАСС.

Песня рассказывает, в частности, о том, что госпожа Мэй, став премьером летом 2016 года, пообещала сделать Великобританию страной с равными возможностями для всех, а на деле произвела сокращение выплат на здравоохранение, образование, а также радикально изменила свою позицию по некоторым аспектам социальных выплат.

«Она лгунья, лгунья, ей нельзя верить, нет, нет, нет», – поётся в сатирической композиции, содержащую также наиболее яркие высказывания ныне действующего британского премьера.

Параллельно на своём сайте и на портале YouTube группа Captain Ska разместила видеоклип на эту песню. Видеоряд включает в себя изображения Мэй и ее основных сторонников по партии, а также статистику тех негативных, по мнению авторов песни, последствий, которые ждут страну в случае переизбрания Мэй на посту премьер-министра. К настоящему моменту клип набрал уже около миллиона просмотров.

Группа Captain Ska была создана в 2010 году трубачом Джеком Пейнтером, который решил, что на рынке не хватает достойного музыкального ответа на тогдашнее коалиционное правительство Консервативной партии и партии «Либеральные демократы» и их программу жёсткой бюджетной экономии.

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Алексей Воскобойников